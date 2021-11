Thông tin trên do nhà virus học Michael Worobey công bố trên tạp chí Science ngày 18-11.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban đầu xác định ca mắc Covid-19 đầu tiên đến từ TP Vũ Hán - Trung Quốc.



Tuy nhiên, đó không phải là một người đàn ông chưa từng đến khu chợ Vũ Hán - nơi bày bán động vật hoang dã - mà là một phụ nữ làm việc tại khu chợ này.

Theo ông Worobey, việc tìm ra ca mắc Covid-19 đầu tiên ở khu chợ Vũ Hán cộng thêm những phân tích về các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên khác trong thành phố đã củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người thay vì giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Khu chợ Vũ Hán ngày 10-1-2020. Ảnh: Reuters

Toàn cảnh khu chợ Vũ Hán nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Hồi giữa tháng 5, ông Worobey là một trong 15 nhà khoa học yêu cầu trên tạp chí Science rằng cần phải xem xét nghiêm túc giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.

Ông Worobey đã phân tích những ca mắc Covid-19 được báo cáo bởi 2 bệnh viện tại Trung Quốc trước khi Bắc Kinh đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Những ca mắc này phần lớn đều liên quan tới khu chợ Vũ Hán - vốn có diện tích bằng một sân bóng đá.



Nhà virus học này lập luận nếu dịch Covid-19 không bùng phát từ khu chợ thì rất khó để giải thích nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, ông Worobey cho biết WHO tuyên bố ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán "nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 8-12-2019" nhưng trên thực tế cho đến ngày 16-12-2019, ông vẫn chưa thấy có cả mắc Covid-19. Thông tin này do ông Worobey thu được từ một cuộc phỏng vấn video, một bài báo khoa học và hồ sơ y tế của bệnh nhân 41 tuổi ban đầu được xem là "bệnh nhân Zero ở Vũ Hán".

Trong khi đó, ông Worobey nói rằng người phụ nữ làm việc tại khu chợ Vũ Hán mắc Covid-19 vào ngày 11-12-2019.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm điều tra của WHO Peter Daszak ủng hộ tuyên bố của ông Worobey, đồng thời cho hay thông tin ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán "nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 8-12-2019" là không chính xác.