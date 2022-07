Tại cuộc gặp gỡ báo chí tối 6-7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca Covid-19 mới trên toàn cầu đã tăng gần 30% trong 2 tuần qua.



Báo cáo dịch tễ hằng tuần được WHO công bố ngay sau cuộc họp cho thấy mức gia tăng được ghi nhận ở 4/6 khu vực của WHO là khu vực châu Âu (tăng 15%), Đông Địa Trung Hải (tăng 29%), Đông Nam Á (tăng 20%), Tây Thái Bình Dương (tăng 4%, Việt Nam được WHO xếp vào khu vực này).



Dòng SARS-CoV-2 "thống trị" trước đây - BA.2 Omicron - chỉ còn chiếm 9% số trình tự gien được giải mã toàn cầu sau vài tuần bị BA.4 (hiện chiếm 12%) và BA.5 (hiện chiếm 52%) "lấn sân".

Châu Âu, tâm dịch của đợt bùng phát mới, ghi nhận gần 2,42 triệu ca mắc mới chỉ trong 1 tuần, chiếm 52% số ca mới toàn cầu. Số ca tăng mạnh nhất tại Pháp (hơn 603.000 ca, tăng 33% so với tuần trước), Đức (hơn 555.000, giảm 2%) và Ý (hơn 511.000, tăng 50%). Theo Reuters, trong vài tuần qua Pháp đã kích hoạt lại quy định đeo khẩu trang ở một số nơi công cộng.

Phụ huynh ở Thượng Hải đeo khẩu trang khi đứng chờ con tại kỳ thi đại học quốc gia ngày 7-7. Ảnh: REUTERS

Nhiều nước châu Á cũng chứng kiến số ca bệnh ngày một cao như Ấn Độ (số ca mới tăng 21% so với tuần trước), Thái Lan (tăng 6%).



Quốc gia châu Á có nhiều ca bệnh nhất vẫn là Trung Quốc (hơn 270.000 ca). Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa tái kích hoạt quy định "thẻ xanh vắc-xin". Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Y tế Bắc Kinh Li Ang cho biết người dân cần xuất trình chứng nhận tiêm chủng khi đến một số địa điểm công cộng.



Reuters và Bloomberg đưa tin Thượng Hải đang truy vết chùm ca liên quan đến một tiệm karaoke và một quán ăn mở cửa trái phép, tổ chức xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa nhiều nơi. Macau cũng vừa đóng cửa trung tâm thương mại nổi tiếng Central để chống dịch.

Trong khi đó, Úc - nơi có số ca tăng cao thứ 2 ở Tây Thái Bình Dương - đã mở rộng độ tuổi được tiêm liều tăng cường thứ 2 (tức liều thứ 4) xuống mức trên 30, theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Úc Mark Butler, thay vì trên 65 tuổi như trước.



Tăng cường tiêm chủng, bao gồm mũi tăng cường, cũng là khuyến nghị của Tổng Giám đốc WHO, bên cạnh việc tăng khả năng tiếp cận thuốc kháng virus. Báo cáo mới của WHO xác nhận hiệu quả vắc-xin hiện tại giảm đối với biến chủng Omicron, nhất là trong việc ngừa lây nhiễm, song khả năng chống lại bệnh nặng và tử vong vẫn cao và được kích hoạt tốt trở lại sau khi tiêm mũi tăng cường.