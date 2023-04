Còn nhiều ẩn số

Chính phủ liên bang Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) ở miền Bắc nước này sắp đạt được thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu, theo 4 nguồn tin của Reuters cuối tuần rồi.

Reuters cho hay hoạt động xuất khẩu dầu nêu trên bị gián đoạn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tạm khóa đường ống dẫn dầu từ các mỏ ở Kirkuk do KRG quản lý đến cảng Ceyhan của nước này hôm 25-3. Nguyên nhân là do Ankara thua trong một vụ kiện do Baghdad đứng đơn, trong đó chính phủ liên bang Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận đường ống năm 1973 khi cho phép KRG xuất khẩu dầu mà thiếu sự đồng ý của Baghdad trong khoảng thời gian 2014-2018.

Sự việc này khiến thị trường dầu mất khoảng 450.000 thùng/ngày, tuy chỉ chiếm chừng 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu song cũng góp phần đẩy giá dầu tuần trước lên mức gần 80 USD/thùng.

Theo nguồn tin của Reuters, thỏa thuận bước đầu giữa các bên quy định việc xuất khẩu dầu ở miền Bắc Iraq sẽ do SOMO (công ty nhà nước Iraq) và Bộ Tài nguyên thiên nhiên của KRG phối hợp vận hành. Doanh thu được chuyển vào một tài khoản do phía KRG quản lý và Baghdad chịu trách nhiệm giám sát.



Sắp tới, Baghdad và KRG tiếp tục gặp gỡ để giải quyết các vấn đề tồn đọng khác, "bao gồm hợp đồng của các công ty nước ngoài đang hoạt động ở khu tự trị người Kurd cùng những khoản nợ của khu vực này" - theo một quan chức cấp cao của ngành dầu mỏ Iraq.

Trong khi đó, Ấn Độ đã gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu dầu diesel và xăng - vốn hết hạn vào ngày 31-3 vừa qua. Theo thông báo do hãng tin PTI đăng tải ngày 2-4, mục đích của New Delhi vẫn là bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước. Động thái này có thể khiến một số hãng tinh chế, chủ yếu là công ty tư nhân, hạn chế mua nhiên liệu Nga để tái xuất khẩu sang các nước khác, bao gồm nhiều nước ở châu Âu.

Hải Ngọc