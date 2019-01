Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ mắc “sai lầm chết người”

14/01/2019 19:10

Trên mạng xã hội Twitter, ông Ibrahim viết: "Thật là một sai lầm chết người khi đánh đồng người Kurd ở Syria với PKK (Đảng Công nhân người Kurd) - nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ, và PYD (Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd)/YPG (Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd). Thổ Nhĩ Kỳ chống lại những kẻ khủng bố, không phải người Kurd. Chúng tôi sẽ bảo vệ người Kurd và những công dân Syria khác trước tất cả mối đe dọa khủng bố".

Hôm 13-1, đài RT 1 cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố "sẽ tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế nếu họ tấn công người Kurd", đồng thời thúc giục Ankara thiết lập vùng an toàn có phạm vi 32 km. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, chủ yếu là người Kurd, được Mỹ huấn luyện và vũ trang) không nên kích động Thổ Nhĩ Kỳ.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Azaz - Syria. Ảnh: AP

Căng thẳng giữa Ankara và Washington leo thang sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuần trước nói rằng nước này sẽ mở chiến dịch quân sự ở phía Đông sông Euphrates nếu Mỹ không nhanh chóng rút quân khỏi Syria.

Về lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Donald Trump, ông Cavusoglu phản ứng: "Hợp tác với những kẻ khủng bố sẽ không dẫn đến đâu. Chúng tôi có thể vẫn đói, không có thức ăn và nước uống nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết. Mỹ và tất cả các nước khác nên thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với Thổ Nhĩ Kỳ".

"Chúng tôi thấy rằng (Tổng thống Donald) Trump đang chịu áp lực rất lớn và ông ấy đang ở trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, không thể thảo luận về các chủ đề như vậy trên mạng xã hội".

Bộ Ngoại giao Syria xác nhận Damascus đã tăng cường đàm phán với người Kurd trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở chiến dịch quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14-1 nhấn mạnh tuyên bố "tàn phá kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ" của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không làm thay đổi kế hoạch rút lực lượng Mỹ khỏi Syria.

"Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế ở nhiều nơi. Tôi cho rằng ông ấy (Trump) đang nói về những điều đó. Mọi người phải hỏi ông ấy. Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm thay đổi quyết định rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria" – ông Pompeo cho hay.

Bình luận về vấn đề thiết lập vùng an toàn, ông Pompeo cho biết Washington muốn đảm bảo an ninh cho những người đã chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.



Phạm Nghĩa (Theo Sputnik News, Reuters)