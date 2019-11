Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat) đã diễn ra sáng 17-11 tại Bangkok - Thái Lan dưới sự chủ trì của Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Thái Lan.



Tham dự hội nghị có các bộ trưởng, trưởng đoàn quốc phòng các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Theo TTXVN, đoàn Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng - làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết trong những năm qua, hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ, với việc thành lập các cơ chế hợp tác mới và các hoạt động liên quan khác. Tuy nhiên, Đại tướng Prawit Wongsuwan cho rằng ASEAN vẫn đang phải đối mặt với những thách thức và đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, điều mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị Ảnh: TTXVN

Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đều khẳng định ASEAN cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác tại khu vực nhằm ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên như vấn đề khủng bố, mặt trái của sự phát triển công nghệ, an ninh mạng. Các bộ trưởng cũng trao đổi sâu sắc về các thách thức an ninh biển, trong đó có biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông đối với an ninh khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bày tỏ đồng tình rằng khu vực hiện vẫn đang phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đòi hỏi các quốc gia trong và ngoài khu vực cần chung tay hợp tác trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế để cùng giải quyết những thách thức chung. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh đến một số vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt.

Trước hết là sự cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực mang lại thuận lợi nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Do đó, các nước ASEAN cần chủ động, tích cực thúc đẩy đoàn kết nội khối để phát huy được vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời mở rộng hợp tác với bên ngoài thông qua các cơ chế hợp tác quốc phòng, quân sự do ASEAN dẫn dắt.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh đến vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây là công cụ hữu hiệu điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Việc không tuân thủ luật pháp quốc tế, diễn giải hoặc chỉ áp dụng luật pháp quốc tế khi có lợi cho mình sẽ gây ra sự nghi kỵ, mất lòng tin với nhau và thậm chí còn dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng, đối đầu.

Dẫn ví dụ về những căng thẳng trên biển Đông vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng để biển Đông thực sự thành vùng biển hòa bình ổn định và phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là luật pháp quốc tế và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), phải được tôn trọng và điều này đòi hỏi cam kết nghiêm túc và trách nhiệm gìn giữ của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, đứng trước những thách thức chiến lược, ASEAN trước hết phải tăng cường gắn kết nội khối nhằm tạo sự đồng thuận, sức mạnh tập thể để ứng phó linh hoạt và chủ động với những tác động từ bên ngoài. Tiếp nối các nỗ lực của cộng đồng và là nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy gắn kết nội khối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế quốc phòng, quân sự do ASEAN dẫn dắt và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài.