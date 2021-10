Giải Nobel Hòa bình 2021 gây tò mò

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen sẽ công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2021 trong ngày 8-10, nhiều khả năng thuộc về Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các công ty cá cược Anh Betfair và William Hill nhận định WHO là ứng viên sáng giá nhất cho giải Nobel Hòa Bình 2021. Các ứng viên khác được nhà cái xếp tỉ lệ đặt cược cao gồm thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexey Navalny, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg. Hồi năm ngoái, WHO được đề cử giải Nobel Hòa bình nhưng giải thưởng này cuối cùng được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới với nỗ lực giúp gần 100 triệu người là nạn nhân của tình trạng mất an ninh lương thực.