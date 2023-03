Người phát ngôn tòa án bang New York Lucian Chalfen cho biết giới chức trách đã điều tra về cuộc gọi đe dọa hôm 21-3. Tòa án tại số 60 phố Center tạm thời đóng cửa để khám xét và không thấy có mối đe dọa nào.

Hồi tháng 9-2022, bà James đã kiện ông Trump, công ty của ông và 3 người con của ông với cáo buộc khai khống giá trị tài sản của công ty bất động sản do cựu tổng thống sở hữu.

Tòa án tại số 60 phố Center tạm thời đóng cửa để khám xét và không thấy có mối đe dọa nào.Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, sở cảnh sát New York cho biết đã tăng cường hiện diện trên khắp thành phố và nhấn mạnh rằng "hiện không có mối đe dọa thực tế nào" đối với New York nhưng vẫn sẵn sàng đáp trả các cuộc biểu tình phản đối.

Trong khi đó, theo tờ SCMP, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã đổ xô đến tòa án ở New York hôm 21-3, ngày mà ông dự đoán rằng mình sẽ bị bắt. Ông Matthew Eastman, 34 tuổi, ở Manhattan, nói rằng: "Tôi ra đây để ủng hộ cựu tổng thống. Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy ngồi tù. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ bị bắt. Tôi nghĩ ông ấy là một người tự do. Ông ấy xứng đáng được tự do. Ông ấy đã làm rất nhiều điều cho nước Mỹ mà không tổng thống nào khác làm được".

Trong khi đó, tờ Fox News cho rằng trái với những đồn đoán trước đó, cựu Tổng thống Trump chưa bị bắt giữ trong tuần này. Dựa trên những nguồn tin từ giới chức hành pháp Mỹ, Fox News cho biết đại bồi thẩm đoàn tại quận Manhattan, New York có phiên điều trần với một nhân chứng vào ngày 22-3. Do đó, quyết định truy tố và bắt giữ ông Trump sẽ chưa thể được đưa ra trong tuần này.

Việc truy tố ông Trump sẽ là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ, vụ án hình sự đầu tiên nhằm vào một cựu tổng thống.