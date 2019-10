Đó là khu vực an toàn do Ankara vẽ ra và thời hạn rút khỏi khu vực đó 120 giờ (tức 5 ngày kể từ hôm qua). Ông Erdogan cho biết sẽ thảo luận về phương án triển khai lực lượng quân đội chính phủ Syria tới khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Ankara sẽ "tiến hành kế hoạch của riêng mình" nếu không đạt được giải pháp.

Bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày đạt được giữa hai bên hôm 17-10 sau nỗ lực can thiệp thiệp của Washington, cả Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd đều đổ lỗi cho nhau tiếp tục nổ súng trong ngày 19-10, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Lực lượng thuộc phe đối lập Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn triển khai gần thị trấn Ras al-Ayn. Ảnh: AP

Các nhóm quan sát cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra tại một số địa điểm quanh thị trấn biên giới Ras al-Ayn. Trong khi binh lính Thổ Nhĩ được cho là tiếp tục vượt biên giới tấn công vào một ngôi làng, lực lượng người Kurd đã không rút khỏi khu vực giao tranh như thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Ankara.



Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh ngừng bắn, trong khi cáo buộc lực lượng người Kurd đã tiến hành 14 vụ quấy rối và tấn công trong 36 giờ qua với nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm cả tên lửa. Đoạn video được đăng lên mạng cho thấy các tay súng người Kurd lái xe dọc theo bức tường do Thổ Nhĩ Kỳ dựng dọc biên giới, tỏ ra hồ hởi rằng họ đang rục rịch cho "một cuộc tấn công" vào Syria. Video không cho thấy nhóm người này băng qua biên giới.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở miền Bắc Syria. Ảnh: AP

Ở chiều ngược lại, lực lượng người Kurd cáo buộc các nhóm quân sự ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công thị trấn Ras al-Ayn, đồng thời ngăn cản các đoàn y tế tiếp cận, cứu trợ cho người bị thương. Các đoàn xe y tế đã đến bên ngoài thị trấn Ras al-Ayn vào ngày 18-10 nhưng các nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phong tỏa lối vào, khiến đoàn xe bị mắc kẹt bên ngoài ngôi làng.



Lực lượng người Kurd cũng cáo buộc binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã không tạo ra một hành lang an toàn cho việc sơ tán dân thường và những người bị thương rời khỏi thị trấn bị bao vây. Nhóm giám sát hôm 19-10 cho biết có ít nhất 86 người chết, khoảng 160.000 đến 300.000 người phải rời khỏi nhà kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu 10 ngày trước.

Trong một vụ việc khác, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu hôm 19-10 cho biết 41 nghi phạm là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt lại sau khi trốn khỏi trại tạm giam giữa lúc tình hình rối ren ở Syria vào đầu tuần này. Các nghi phạm này sẽ được chuyển đến các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria, bao gồm cả thị trấn Afrin và al-Bab. Tổng thống Erdogan đã cáo buộc lực lượng người Kurd đã thả 750 người nhà và thành viên IS khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria.