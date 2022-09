"Muốn cô lập Nga? Điều đó là bất khả thi" - Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở thành phố cảng Vladivostok ngày 7-9.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng "cơn sốt trừng phạt" của phương Tây sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang làm "tổn hại thế giới" và "tổn thương tất cả mọi người", kể cả người dân của các nước phương Tây.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: RT

Ông chủ Điện Kremlin trích dẫn lạm phát gia tăng ở Liên minh châu Âu (EU) là ví dụ điển hình nhất. Theo đó, mức sống trong khối EU "đang bị hy sinh vì lợi ích của Mỹ". "Các nhà chức trách EU không cho các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận nguồn nguyên liệu thô, năng lượng và thị trường bằng quyết định tách khỏi Nga" - ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga - mục tiêu của "cơn sốt trừng phạt" từ phương Tây và các hình thức cạnh tranh không lành mạnh khác - vẫn "sống khoẻ".

"Nga hiện có mức lạm phát tương đối thấp, tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và các yếu tố ổn định kinh tế vĩ mô khác. Dù các doanh nghiệp Nga phụ thuộc vào EU đã bị tổn hại nhưng về tổng thể, Nga đã đối phó được với sự “gây hấn” của phương Tây" - nhà lãnh đạo Nga lưu ý.

Trong một diễn biến khác, chuyên gia an toàn hạt nhân hàng đầu của Ukraine ngày 7-9 tiết lộ Kiev đang xem xét lựa chọn đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát vì lý do an toàn và lo ngại về nguồn dự trữ dầu diesel dùng cho máy phát điện dự phòng.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Ông Oleh Korikov, quyền Giám đốc Cơ quan thanh tra hạt nhân Ukraine, xác nhận nhà máy Zaporizhzhia đang tự giải quyết nguồn cung cấp điện. Tuy nhiên, việc bổ sung dầu diesel dự trữ là vô cùng khó khăn vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Quân đội Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia vào đầu tháng 3 năm nay nhưng nó vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.



"Chúng tôi có thể gặp phải tình huống hết dầu diesel, dẫn đến sự cố liên quan đến các lò phản ứng và thải các chất phóng xạ ra môi trường. Điều này sẽ gây ra hậu quả đối với lãnh thổ Ukraine và xuyên biên giới" - ông Korikov cảnh báo.

Giám đốc Energoatom, công ty vận hành nhà máy Zaporizhzhia, Petro Kotyn cho biết họ sẽ hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc triển khai tại nhà máy này.