Sau khi bị chỉ trích, chính phủ Hàn Quốc bước đầu công bố thông tin chi tiết về các trường hợp nhiễm Covid-19, bao gồm cả độ tuổi, giới tính và tuyến đường hàng ngày mà người nhiễm bệnh đi trước khi bị cách ly.

Tuy không công bố danh tính nhưng thông tin cho phép các nhà phát triển web xây dựng bản đồ chi tiết theo dõi hướng di chuyển của bệnh nhân.

"Chúng tôi trải qua phản ứng dữ dội của dân chúng trong dịch Mers 5 năm trước, vì không công khai nơi những bệnh nhân đã đi qua" - một quan chức y tế nói Reuters.

Trên trang web Coronamap.live có 1 nút tên là được gắn nhãn "See whether I am safe” (Xem tôi có an toàn không). Chỉ cần một "nhấp chuột" vào đó, người xem có thể biết liệu có bất kỳ trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nào ở gần họ hay không.

Người phụ nữ đeo khẩu trang phòng bệnh trên đường phố Seoul hôm 24-2

Anh Ryan Jun-seo Hong, 19 tuổi, một sinh viên ngành khoa học máy tính, người thiết lập trang web coramamap.live - bản đồ tương tác bằng tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh - cho biết mỗi ngày trang này có 300.000 người truy cập.

"Tuy nhiến, việc gia tăng trường hợp nhiễm trong những ngày gần đây, từ 31 lên hơn 763, bao gồm 7 trường hợp tử vong, trong vòng chưa đầy một tuần, khiến nó gần như không thể theo kịp. Hiện nay, trang web đang thêm hơn 600 địa điểm", một thông báo cho biết ngày 24-2 trên Coronamap.live

Một nhà phát triển phần mềm khác, ông Kwon Young-jae đang điều hành một trang web tương tự với vợ ông, bà Ju Yeun-jin. Họ bị "choáng ngợp trước vụ việc diễn ra quá nhanh, đến độ không có thời gian ngủ".

Kuwait vừa công bố các trường hợp nhiễm virus SARS=CoV-2 đầu tiên. Ảnh: AA

Hôm nay 24-2, Hàn Quốc báo cáo 231 trường hợp nhiễm mới, đưa tổng số bị nhiễm lên 833 người. Trong đó có 115 trường hợp mới có liên quan đến Nhà thờ Shincheonji ở TP Daegu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) cũng thông tin về cái chết thứ 7 do virus, một người đàn ông 62 tuổi đến từ một bệnh viện ở quận Cheongdo thuộc TP Daegu.

Trong khi đó, cũng trong ngày 24-2, Bộ Y tế 3 nước Kuwait, Bahrain và Afghanistan đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Kuwait có 3 ca nhiễm và Bahrain thêm 1 ca, tất cả bệnh nhân đều đến từ Iran.

Ông Ferozuddin Feroz, Bộ trưởng Y tế Afghanistan, nói trong một cuộc họp báo ở Kabul, có 1 ca nhiễm tại tỉnh Herat.

Ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh này. Đây là vùng giáp ranh với Iran, nơi hàng chục trường hợp mắc bệnh được xác nhận và 12 người đã chết.