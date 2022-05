Hãng thông tấn KCNA cho biết biến chủng BA.2 của Omicron được tìm thấy nhưng không nói rõ số ca. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp ứng phó đợt bùng phát này.



Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tính đến tháng 3-2022, chưa có bất kỳ báo cáo nào về ca Covid-19 lẫn người được tiêm vắc-xin tại Triều Tiên. Thời gian qua, theo tờ The New York Times, Triều Tiên đã nhiều lần từ chối đề nghị cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 từ cộng đồng quốc tế. Chẳng hạn, nước này vào năm ngoái đã nói không với 2,97 triệu liều vắc-xin Sinovac của Trung Quốc với lý do số vắc-xin này nên được "chuyển đến các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng". Các quan chức Nga cũng cho biết Bình Nhưỡng nhiều lần không chấp nhận đề nghị cung cấp vắc-xin Sputnik từ Moscow. Vì thế, một số chuyên gia lo ngại người dân Triều Tiên rất dễ bị tổn thương do virus gây Covid-19. Chưa hết, sau khi áp đặt một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ở biên giới từ đầu đại dịch, Triều Tiên cũng từ chối những đề nghị khác đối với các lô hàng thiết bị y tế và vật tư phòng hộ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên để bàn biện pháp ứng phó dịch Covid-19 Ảnh: KCNA

Tại Trung Quốc, các cuộc xét nghiệm diện rộng vẫn diễn ra hằng ngày ở TP Thượng Hải và người dân đang hy vọng biện pháp phong tỏa được nới lỏng sau khi số ca mới tiếp tục giảm ngày 12-5. Cùng ngày, giới chức Bắc Kinh cho biết số ca mới trong vòng 24 giờ là 36. Trong nỗ lực khống chế dịch bệnh, nhà chức trách thành phố trước đó một ngày ra lệnh tạm ngưng dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ cao tại 3 quận.

Trong khi đó, theo tờ Bangkok Post, Thái Lan ngày 12-5 ghi nhận thêm 8.019 ca Covid-19 mới và 59 trường hợp tử vong trong 24 giờ. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng Anutin Charnvirakul vừa đồng ý mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì Covid-19 dù đã được tiêm 3 liều vắc-xin. Theo ông Anutin Charnvirakul, khoảng 7% trong số người mắc Covid-19 sau khi tiêm 3 mũi đã tử vong. Hồ sơ cho thấy hầu hết trường hợp tử vong này là người cao tuổi và người có bệnh nền.