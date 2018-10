Trung Quốc bắt Chủ tịch Interpol để điều tra tham nhũng?

06/10/2018 11:34

Khi một quan chức cấp cao của cơ quan an ninh Trung Quốc được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Interpol vào năm 2016, giới lãnh đạo Bắc Kinh vui mừng. Sự bổ nhiệm này nâng cao hình ảnh hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc.

Vị quan chức cấp cao này không ai khác chính là ông Meng, 64 tuổi, người đang mất tích bí ẩn sau khi trở về quê nhà Trung Quốc. Vụ việc cho thấy ngay cả một trong những sĩ quan cảnh sát Trung Quốc được biết đến nhiều nhất trong cộng đồng quốc tế dường như cũng có thể biến mất ngay tại quê nhà mà không một lời giải thích chính thức từ Bắc Kinh.

Đến thời điểm hiện tại, không ai biết vị trí chính xác của ông Meng cũng như lí do ông bị bắt dù ông là người đứng đầu Interpol. Vợ của ông Meng, người đang ở Pháp – nơi Interpol đặt trụ sở, báo tin chồng mình mất tích vào tối 4-10 sau khi không liên lạc được với ông. Vợ của ông Meng còn cho biết thêm rằng bà bị đe dọa thông qua điện thoại và mạng xã hội. Hiện tại, bà đang được cảnh sát bảo vệ.

Chủ tịch Interpol Meng Hongwei, 64 tuổi. Ảnh: AP

Giới chức Pháp đã mở một cuộc điều tra. Cùng lúc, xuất hiện nhiều nghi vấn về việc ông Meng đang bị giới chức Trung Quốc điều tra cũng như ông Meng bị lực lượng an ninh đại lục bắt đi mà không thông báo.



"Nếu ông Meng Hongwei mất tích ở Trung Quốc, tất nhiên lý do khả dĩ nhất là ông ta đang bị điều tra tham nhũng" – ông Deng Yuwen, cựu biên tập viên của tạp chí Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận định.

"Trên trường quốc tế, ông Meng là chủ tịch Interpol nhưng trong mắt giới chức Trung Quốc, ông ta là một công dân nước này và họ không quan tâm nhiều đến danh tiếng của ông ta trên trường quốc tế" – ông Deng nói thêm.

Trước đó, vào đầu tuần này, giới chức Trung Quốc đã phát một thông điệp rõ ràng rằng danh tiếng quốc tế không thể "che chắn" công dân Trung Quốc.

Hai ngày trước khi thông tin ông Meng mất tích bí ẩn tại Trung Quốc được đăng tải, truyền thông Trung Quốc cho biết Phạm Băng Băng, người trước đó "mất tích" 4 tháng, đã hợp tác với giới chức thuế.

Nữ diễn viên nổi tiếng này đã bị phạt gần 70 triệu USD với cáo buộc trốn thuế.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mạnh tay thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Với chiến dịch này, mọi công dân Trung Quốc, kể cả những quan chức cấp cao, đều bị xử phạt nghiêm nếu bị phát hiện "dính chàm".

Năm nay, Trung Quốc thành lập một cơ quan điều tra tham nhũng được quyền "bí mật" bắt giam các quan chức bị nghi phạm tội.Quan chức Trung Quốc bị điều tra thường mất tích bí ẩn trong nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng trước khi chính phủ lên tiếng về số phận của họ.

Ông Meng vẫn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trong lúc làm Chủ tịch Interpol. Tháng 4 năm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo ông Meng không còn là một thành viên của Ủy ban Đảng Cộng sản phụ trách giám sát Bộ Công an. Động thái này khi đó làm dấy lên đồn đoán trên các trang web Trung Quốc ở nước ngoài rằng ông Meng sắp gặp rắc rối.

Trong khi đó, truyền thông trong nước đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đưa ra bất cứ cáo buộc nào nhằm vào ông Meng. Cách đây không lâu, vào tháng 8, ông Meng vẫn tiếp đón các vị khách ở Bắc Kinh.

Cao Lực (Theo New York Times)