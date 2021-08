Chính quyền TP Thượng Hải hôm 21-8 cho biết khoảng 120 người được cho là có tiếp xúc với 5 nhân viên mắc Covid-19 tại sân bay Phố Đông đã bị cách ly cùng với hàng trăm F2 khác.

Hai trong số các nhân viên vận chuyển hàng hóa nói trên gồm một công dân Trung Quốc và một công dân Ethiopia được xác nhận hôm 20-8.

Nhân viên sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải xếp hàng chờ xét nghiệm hôm 20-8. Ảnh: Reuters

Qua xét nghiệm sàng lọc, chính quyền TP Thượng Hải hôm 21-8 cho biết có thêm 3 nhân viên vận chuyển hàng hóa ở sân bay Phố Đông mắc Covid-19 dạng nhẹ. Cả 3 người này đều 45 tuổi và được tiêm phòng đầy đủ.



Trung Quốc cũng ghi nhận 20 ca nhập cảnh mắc Covid-19 không triệu chứng hôm 20-8. Không có trường hợp tử vong do Covid-19 mới nào được ghi nhận. Tính đến hôm 20-8, Trung Quốc ghi nhận 94.599 ca mắc và 4.636 ca tử vong do dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác tại Úc, cảnh sát đã đụng độ với hàng trăm người biểu tình phản đối phong toả ở TP Melbourne và Sydney hôm 21-8 trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục được ghi nhận tại Úc.



Cảnh sát ở bang Victoria, nơi có TP Melbourne, đã tuyên bố phạt 3.600 USD đối với bất kỳ người tham gia biểu tình nào được xác nhận.

Cảnh sát đã đụng độ với hàng trăm người biểu tình phản đối phong toả ở TP Melbourne. Ảnh: Twitter

Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông ở TP Melbourne trong khi các nhóm biểu tình quy mô nhỏ hơn bị lực lượng cảnh sát chống bạo động ngăn tụ tập ở Sydney.

Phần lớn trong số 894 ca mắc mới trên khắp nước Úc hôm 21-8 được ghi nhận ở Sydney, tâm dịch của đợt lây lan biến thể Delta. Sydney, thành phố với hơn 5 triệu dân, đã bị phong toả nghiêm ngặt trong hơn hai tháng nhưng đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn được đợt bùng phát dịch Covid-19.

Cảnh sát xịt hơi cay giải tán người biểu tình ở Melbourne. Ảnh: REX

Dịch Covid-19 cũng đang lan rộng ở nước láng giềng của Úc là New Zealand. Theo Guardian, New Zealand đã ghi nhận 21 ca mắc mới trong cộng đồng hôm 21-8, ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Thủ tướng Jacinda Ardern cảnh báo người dân rằng điều tồi tệ nhất của đợt bùng phát Covid-19 do biến thể Delta vẫn chưa đến.

New Zealand từng được khen ngợi nhờ thành công trong cuộc chiến chống Covid-19 và trải qua 170 ngày không có ca nhiễm cho đến hôm 17-8. Chính phủ của bà Ardern sẽ nhóm họp vào ngày 23-8 để quyết định xem liệu có gia hạn lệnh phong toả sau ngày 24-8 hay không.