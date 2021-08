Reuters cho biết hai thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã ban hành cảnh báo lũ ở mức cao nhất - cấp 1 trong thang đo 4 cấp - ngày 22-8. Chính quyền địa phương kêu gọi các cơ quan hữu trách chuẩn bị đối phó với những cơn mưa xối xả, đồng thời cho hay các con đê có thể bị vỡ do lũ lụt.

Tỉnh Hà Nam cảnh báo mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực, dự kiến đạt hơn 100 mm trong vòng 3 giờ. Tỉnh này cũng đóng cảng biển và dừng hoạt động tại cảng. Dịch vụ tàu hoả trong và ngoài TP Trịnh Châu bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ.

Lũ lụt ở TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ngày 21-7. Ảnh: Reuters

Nhiều thành phố của tỉnh Hà Nam cho các trường học, phương tiện giao thông công cộng, nhà máy và doanh nghiệp ngừng hoạt động cho đến tối 23-8.

Những cơn mưa xối xả vào mùa hè này đang gây áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hồi tháng trước, lượng mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam gây ra lũ lụt khiến hơn 300 người thiệt mạng và hoạt động sản xuất tại các nhà máy bị đình trệ.



Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mưa lớn trên toàn quốc, bao gồm tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam và tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc.



Trong khi đó, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở đảo Long Island liên quan tới cơn bão nhiệt đới Henri ngày 22-8. Sức gió gần tâm bão đạt 116 km/giờ, có khả năng gây mưa lớn, lũ quét và gió mạnh ảnh hưởng bang New York cùng với vùng New England trong những giờ tới.

Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở đảo Long Island liên quan tới cơn bão nhiệt đới Henri ngày 22-8. Ảnh: CBS News

Theo quan chức hạt Suffolk, bang New York, Steve Bellone, bão Henri hiện di chuyển chậm về phía Đông. Nó dự kiến vượt qua các đảo Block Island, Rhode Island trước khi hướng về phía Tây Bắc vào New England, thung lũng Hudson và bang New Jersey.

Nếu bão Henri vào đảo Long Island với sức gió khoảng 160 km/giờ, đây sẽ là lần mới nhất đảo này hứng bão kể từ năm 1985 khi cơn bão Gloria đổ bộ.

Trước đó, TP New York ghi nhận mưa lớn, giông và lũ quét do ảnh hưởng của bão Henri vào tối 21-8, sáng 22-8 (giờ địa phương).

Sau khi đổ bộ đất liền, bão Henri dự kiến suy yếu, làm giảm lượng mưa ở các bang Connecticut và New York. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho đảo Long Island, TP New York, hạt Westchester và thung lũng Hudson.