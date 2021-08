Khẳng định Luật An toàn giao thông hàng hải mới của Trung Quốc "không có cơ sở trong luật hàng hải quốc tế", nhà phân tích an ninh quốc gia người Mỹ Tom Rogan nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Joe Biden cần yêu cầu tàu thuyền Mỹ, dù là dân sự hay quân sự, phớt lờ những quy định này để tiếp tục di chuyển tự do trong vùng biển quốc tế.

Theo ông Rogan, việc nhượng bộ những quy tắc phi lý của Trung Quốc có thể làm suy yếu nguyên tắc cơ bản của luật an ninh hàng hải quốc tế, đồng thời tiếp tay cho Bắc Kinh "bắt nạt tàu thuyền nước ngoài và ép buộc các nước trong khu vực làm theo ý mình".