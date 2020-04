Theo báo South China Morning Post (SCMP), tuyên bố ngắn gọn do CCDI đưa ra mà không nêu chi tiết hành vi sai trái cụ thể của ông Tôn.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ sẽ hỗ trợ cuộc điều tra nhằm "thể hiện nỗ lực ngăn chặn tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình". Bộ này cho biết thêm ông Tôn "phớt lờ kỷ luật chính trị và quy tắc của Đảng trong một thời gian dài".

Ba nguồn tin tiết lộ với SCMP rằng ông Tôn từng làm thư ký cho cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ (giai đoạn 2012-2017).

Thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc Tôn Lập Quân. Ảnh: SCMP

Bộ Công an Trung Quốc đã xóa tiểu sử của ông Tôn khỏi trang web của mình. Là Giám đốc văn phòng Các vấn đề Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan của Bộ Công an Trung Quốc vào cuối năm 2017, ông Tôn từng ký một thỏa thuận với Giám đốc Cơ quan An ninh Hồng Kông John Lee Ka-chiu, nội dung phải thông báo nếu hai bên bắt giữ công dân của nhau.

Hồi tháng 2, ông Tôn được điều từ thủ đô Bắc Kinh tới TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, để phụ trách hoạt động an ninh cũng như chống virus tại đây. Trước đó, Chủ tịch Tập đã sa thải bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương và Bí thư Thành ủy Vũ Hán Mã Quốc Cường.

Gần đây nhất, hôm 7-3, Nhân dân Nhật báo đưa tin ông Tôn đề xuất cho 2 nữ cảnh sát vào bộ máy Đảng vì cảm kích những đóng góp của họ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Theo tiểu sử cá nhân, ông Tôn sinh vào tháng 1-1969. Ông có bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý sức khỏe cộng đồng và tốt nghiệp Trường ĐH New South Wales (Úc).