Trang Channel News Asia hôm 4-7 đưa tin Trung Quốc tiếp tục yêu cầu các chính quyền địa phương phát hiện và kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới càng sớm càng tốt. Đồng thời, Bắc Kinh cũng cảnh báo việc mở rộng hạn chế nghiêm ngặt không cần thiết để tránh ảnh hưởng tới hoạt động phục hồi kinh tế.

Cuối tuần trước, số ca mắc Covid-19 hằng ngày của Trung Quốc lên tới 380 ca - bao gồm 41 ca có triệu chứng và 339 ca không có triệu chứng - cao hơn nhiều so với vài chục ca hồi cuối tháng 6 năm nay.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), các ca bệnh được phát hiện ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Liêu Ninh, Phúc Kiến, Sơn Đông, Sơn Tây, Chiết Giang, Quảng Đông và Tứ Xuyên cùng với TP Thượng Hải.



Một công nhân khử trùng trên đường phố Thượng Hải hôm 1-7. Ảnh: Reuters

Ở thủ phủ Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, nhà chức trách đang duy trì xét nghiệm Covid-19 trên khắp thành phố mỗi 3 ngày 1 lần. Thị trấn Si của tỉnh An Huy yêu cầu khoảng 760.000 cư dân ở nhà và chỉ ra ngoài để xét nghiệm Covid-19. Thị trấn Lingbi thuộc tỉnh An Huy cũng ra lệnh phong tỏa gần 1 triệu cư dân.

Ở tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, một số thị trấn và thành phố tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt hôm 3-7.

Trong khi đó, đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) đã khởi động vòng xét nghiệm Covid-19 mới cho hơn 600.000 cư dân hôm 4-7. Tất cả phải trải qua 3 vòng xét nghiệm vào tuần này.

Cư dân Macau xếp hàng để xét nghiệm Covid-19 hôm 20-6. Ảnh: Reuters

Trong 24 giờ qua, Macau ghi nhận thêm 68 ca mắc Covid-19. Số trường hợp cách ly tính đến nay là 12.000 người. Đặc khu này đã đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu, trường học, công viên, cơ sở thể thao và giải trí. Các nhà hàng chỉ được bán đồ ăn mang đi.

Tuy nhiên, các sòng bạc ở Macau vẫn mở cửa. Đây là ngành công nghiệp mang lại 80% doanh thu cho Macau. Khoảng 600 nhân viên y tế Trung Quốc đã tới Macau để hỗ trợ kiềm chế Covid-19.



Tại Hồng Kông (Trung Quốc), số ca mắc Covid-19 hằng ngày đã tăng lên hơn 2.000 ca trong tháng này.