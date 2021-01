Nhắm vào chính sách của Mỹ?

Theo kênh Al Jazeera, động thái mới nhất của Trung Quốc có thể làm phức tạp hơn nữa mối quan hệ với Mỹ, quốc gia đang duy trì liên minh chiến lược với các nước châu Á - Thái Bình Dương, gồm Nhật Bản, Philippines và Indonesia. Trong một bình luận trên mạng xã hội, nhà phân tích ngoại giao hàng hải Christian Le Miere của công ty tư vấn chiến lược Arcipel (Anh) cho rằng Luật Hải cảnh của Trung Quốc "đánh vào trọng tâm" chính sách tự do hàng hải của Mỹ ở biển Đông.

Ngoài ra, luật trên được ban hành một ngày sau khi các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Mỹ thảo luận về quan hệ đồng minh và Điều 5 của Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật Bản, theo đó bảo đảm các nghĩa vụ quốc phòng của Washington đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Truyền thông Nhật Bản cho biết cuộc điện đàm giữa ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, và ông Shigeru Kitamura, trưởng ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản, là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.