Khi được hỏi về email trong đó các quan chức Trung Quốc "yêu cầu Nga hoãn tấn công Ukraine cho tới sau Thế vận hội mùa đông", người phát ngôn ĐSQ Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu nói: "Những tuyên bố này đặc biệt không có cơ sở, nhằm mục đích đổ lỗi và bôi nhọ Trung Quốc".

Theo báo The New York Times, Bắc Kinh tổ chức lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông vào ngày 20-2. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội tiến vào khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.



Sáng 24-2, quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tấn công các thành phố bằng tên lửa đạn đạo, pháo binh và xe tăng.

Lực lượng quân sự tập trung tại Golovchino - Nga ngày 23-2. Ảnh: Reuters

Ông Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh ngày 4-2. Ảnh: Reuters

Ông Putin đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh ngày 4-2, trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Hai bên ban hành tuyên bố 5.000 từ, khẳng định "mối quan hệ đối tác không giới hạn", tố cáo sự mở rộng của NATO và cam kết thiết lập "trật tự toàn cầu mới dân chủ".

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết rất khó để tin rằng Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự sau khi kết thúc Thế vận hội mùa đông là sự trùng hợp. Tháng 8-2008, Nga đưa lực lượng vào Nam Ossetia, đánh bật quân Georgia ra khỏi khu vực vào thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa hè ở Bắc Kinh. Động thái này được cho là khiến Trung Quốc không hài lòng.

Trung Quốc tổ chức lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông vào ngày 20-2. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với ông Tập Cận Bình, các quan chức cấp cao Washington quyết định công bố thông tin tình báo về việc quân đội Nga tập trung gần biên giới Ukraine cho các quan chức Bắc Kinh để cố gắng thuyết phục họ khuyên ông Putin dừng tay.



Trung Quốc và Nga củng cố mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và quân sự giữa 2 nước trong nhiều năm. Hai ông Putin và Tập đã gặp nhau tổng cộng 37 lần cho đến nay.



Ông Mike Gallagher, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, bình luận: "Người Trung Quốc ủng hộ tất cả quan điểm của Tổng thống Putin vốn đổ lỗi cho phương Tây khiêu khích Nga. Tôi thấy không có sự thay đổi trong quan điểm của Trung Quốc về Nga. Họ vẫn ở trong một liên minh thực tế chống lại phương Tây vào thời điểm này".