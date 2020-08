Cuộc tập trận năm nay dự kiến kéo dài đến ngày 31-8 và có sự tham gia của 10 quốc gia, 22 tàu nổi, 1 tàu ngầm và 5.300 quân nhân.

RIMPAC do Mỹ tổ chức từ năm 1971, diễn ra 2 năm một lần và được xem là cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), RIMPAC 2020 có quy mô giảm đáng kể so với năm 2018 (25 nước tham gia) và chỉ diễn ra trên biển.

Nội dung tập trận sẽ tập trung vào tác chiến trên biển, gồm tác chiến chống tàu nổi, tàu ngầm và một số cuộc diễn tập bắn đạn thật, phòng không...

Tàu khu trục RSS Supreme của Singapore đến dự RIMPAC 2020. Ảnh: Hải quân Mỹ

Việc Trung Quốc tiếp tục vắng mặt tại RIMPAC 2020 thu hút nhiều quan tâm trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng vì nhiều vấn đề.

Trung Quốc bắt đầu tham gia RIMPAC vào năm 2014 và tiếp tục có mặt 2 năm sau đó. Đến năm 2018, Mỹ ban đầu mời Trung Quốc nhưng sau đó rút lại lời mời này.

RIMPAC 2020 không chỉ tiếp tục vắng mặt Bắc Kinh mà còn được xem là dịp để hải quân các nước tham gia mô phỏng kịch bản Trung Quốc của mình.



Ngoài Mỹ, danh sách các nước tham gia RIMPAC 2020 còn gồm Úc, Brunei, Canada, Pháp, Nhật Bản, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc.

Nhiều nước trong số này là đối tác và đồng minh quân sự của Mỹ và Washington đang dựa vào họ để làm đối trọng với Trung Quốc ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Theo một số chuyên gia, đại dịch Covid-19 và quan hệ Mỹ - Trung rõ ràng đã tác động đến RIMPAC 2020. "Washington đang gửi thông điệp rõ ràng đến Bắc Kinh là Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Trung Quốc vì sự leo thang khiêu khích ở biển Đông và những nơi khác thuộc Ấn Độ - Thái Bình Dương" - ông Derek Grossman, chuyên gia của tổ chức RAND Corp (Mỹ) nhận định.

Trong khi đó, ông Sudarshan Shrikhande, cựu lãnh đạo tình báo hải quân Ấn Độ, cho rằng việc Trung Quốc không tham gia RIMPAC 2020 không gây nhiều ngạc nhiên nhưng nước này sẽ hiện diện nhiều trong tâm trí mọi quốc gia tham gia.