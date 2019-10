Phòng Giáo dục huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc đã bắt đầu điều tra trường mẫu giáo Jingshi Tongdi sau khi phụ huynh kể lại việc giáo viên đã kêu con họ ăn hết bữa ăn trong nhà vệ sinh nếu ăn quá chậm, theo báo Huashang Daily.

Một phụ huynh họ Li cho biết con gái của cô than phiền về việc bị đau họng cách đây 1 tháng. Ban đầu, cô nghĩ là bé bị cảm nhưng bác sĩ sau đó cho rằng cô bé bị bỏng vì ăn quá nhanh.

Bé trái (bên trái) cho biết một số bạn học bị bắt ăn trong nhà vệ sinh. Vụ việc xảy ra ở trường mầm non Jingshi Tongdi (phải) ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo

"Hôm 3-10, con gái tôi nói rằng con phải ăn nhanh nếu không con sẽ bị giáo viên bắt vào nhà vệ sinh ngồi ăn. Con bé nói nó đã phải ăn trong đó vài lần rồi" – cô Li cho biết. Sau đó, phụ huynh này đã hỏi thăm các phụ huynh khác và con của họ cũng nói những điều tương tự.

Một phụ huynh họ Zhang cho biết con của mình thường bị ép ăn trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng là đến 3 lần/ ngày.

"Con tôi nói mùi hôi trong nhà vệ sinh khiến nó rất khó nuốt thức ăn. Bé nói thêm là học sinh trong trường đã tuân theo quy định này từ năm ngoái" – cô Zhang nói và cho biết không chấp nhận được việc làm này của trường mầm non.

Trường mầm non ở tỉnh Thiểm Tây – Trung Quốc đã phải xin lỗi phụ huynh. Ảnh: SCMP

Hồi đầu tuần này, một số phụ huynh đã đến trường mầm non để nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường. Từ đoạn phim giám sát, họ nhìn thấy một vài đứa trẻ đi vào nhà vệ sinh cầm theo những cái tô và một số đi ra khi đã ăn hết bữa trưa.

Nhà trường thừa nhận việc áp đặt hình phạt và xin lỗi, đồng thời hứa sẽ cải thiện hoạt động quản lý của trường.

Một số vụ bê bối trong các trường mầm non ở Trung Quốc đã được truyền thông nước này phơi bày thời gian qua. Chẳng hạn như nhân viên của một cơ sở thuộc Trường mầm non RYB Education New World ở TP Bắc Kinh đã chọc kim tiêm vào người các bé. Trong khi đó, tại một trường mầm non dành cho con em của nhân viên Công ty du lịch Ctrip, giáo viên đã xô đẩy và ép các bé ăn mù tạt...