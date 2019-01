Úc bắt 6 người Trung Quốc vơ vét "vàng trắng"

21/01/2019 13:00

Hôm 21-1, đài BBC đưa tin số sữa bột bị đánh cắp và được bán chỉ trong 1 năm qua có trị giá 1 triệu AUD (720.000 USD). Theo cảnh sát Úc, băng đảng nói trên đã hoạt động được "vài năm", vận chuyển trót lọt hàng ngàn chuyến hàng đến Trung Quốc.

Cảnh sát cũng thu giữ một số mặt hàng bị đánh cắp bao gồm vitamin và hơn 215.000 AUD (154.000 USD) tiền mặt.

Cảnh sát bang New South Wales (NSW) thông báo một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt tại sân bay quốc tế Sydney sau khi vừa đáp máy bay từ Trung Quốc đến Úc hôm 19-1. Ba người đàn ông (35, 53 và 42 tuổi) cùng 2 phụ nữ khác (48 và 29 tuổi) bị bắt trong những tháng gần đây. Năm trong số 6 người bị bắt đã bị buộc tội.

Số sữa bột bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: NSW Police

Cảnh sát cũng thu giữ một số mặt hàng bị đánh cắp bao gồm vitamin và hơn 215.000 AUD (154.000 USD) tiền mặt. Ảnh: NSW Police

Sữa bột trẻ em của Úc được đặt biệt danh là "vàng trắng" tại Trung Quốc vì nó "an toàn và chất lượng hơn so với các sản phẩm sản xuất tại địa phương", dẫn đến tình trạng nhiều bậc cha mẹ tại Úc than phiền về sự thiếu hụt sữa bột trẻ em trong những năm gần đây.

Hồi năm ngoái, một chuỗi siêu thị ở Úc quyết định bán sữa bột trẻ em ở ngay quầy thu tiền để bảo vệ những khách hàng có "nhu cầu thực sự".

Theo truyền thông Úc, những hộp sữa bột trẻ em được mua với giá khoảng 30 AUD (21,5 USD) tại Úc và được bán lại với giá khoảng 100 AUD (72 USD) ở Trung Quốc.

Nhân viên điều tra Daniel Doherty mô tả hành động nói trên là "vô đạo đức" do lòng tham của các nghi phạm và diễn ra trong nhiều năm.

"Cảnh sát sẽ tiếp tục truy lùng những người này bởi họ không chỉ kiếm tiền nhanh chóng từ lòng tham và gây bất lợi cho các bậc cha mẹ tại Úc mà còn ‘cướp’ sữa bột khỏi miệng trẻ em. Các nhà bán lẻ lớn đã cung cấp thông tin quan trọng giúp cảnh sát theo dõi băng đảng này " - ông Daniel nói.

Phạm Nghĩa (Theo BBC, ABC)