"Do phía Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn, tiếp tục pháo kích vào cả Mariupol và khu vực xung quanh. Vì lý do an ninh, chúng tôi đã hoãn sơ tán dân thường khỏi thành phố" - giới chức Mariupol thông báo trên mạng xã hội.



Mariupol, thành phố khoảng 450.000 dân bên bờ biển Azov, dự kiến bắt đầu sơ tán từ 12 giờ hôm nay theo giờ Moscow (tức 16 giờ Hà Nội) sau khi lực lượng Nga đồng ý ngừng bắn vì lý do nhân đạo.

Quân đội Nga bao vây Mariupol từ hôm 3-3. Đây là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Donetsk và lớn thứ 10 của Ukraine, nằm giáp biển Azov, cũng là nơi đặt nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp quan trọng.

"Chúng tôi yêu cầu tất cả cư dân Mariupol giải tán tìm nơi trú ẩn an toàn. Thông tin thêm về cuộc sơ tán sẽ sớm được đăng tải"- các giới chức thành phố viết: "Hiện tại, các cuộc đàm phán với Nga đang được tiến hành để thiết lập một lệnh ngừng bắn và đảm bảo một hành lang nhân đạo an toàn".

Chính quyền Mariupol trước đó cho biết thường dân sẽ được phép rời thành phố trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, theo giờ Moscow (tức từ 16 giờ đến 21 giờ Việt Nam) ngày 5-3.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công ở hai thành phố Mariupol và Volnovakha để thiết lập hành lang nhân đạo.

Cùng với lệnh ngừng bắn tạm thời tại TP Mariupol và thị trấn Volnovakha, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hỗ trợ nhân đạo hơn 140 tấn thực phẩm cùng thuốc men cho người dân ở Kherson, sau khi giành quyền kiểm soát thành phố này.

"Chúng tôi đang hỗ trợ người dân, các binh sĩ Nga đã giao số thực phẩm và thuốc men này theo yêu cầu của chính quyền Kherson" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 4-3 cho biết và nhấn mạnh: "Toàn bộ số hàng nhân đạo đã được chuyển đến tận tay người dân địa phương".

Lực lượng Nga hôm 2-3 tiến vào Kherson, thành phố lớn đầu tiên tại Ukraine mà họ kiểm soát được. Kherson là thành phố có tầm quan trọng chiến lược trên cửa ngõ ra biển Đen của Ukraine.

Theo Al Jazeera, hiện chưa có xác nhận ngay lập tức từ các lực lượng Ukraine và không rõ các tuyến đường sơ tán sẽ mở trong bao lâu.

Hãng tin Interfax cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 4-3 thông báo quân đội Nga đã thiết lập các hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán khỏi những khu vực do lực lượng Nga kiểm soát.

Bộ trưởng Shoigu cho hay Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga đã thiết lập đơn vị liên bộ, ngành để điều phối các hoạt động nhân đạo.

Thị trưởng Vadym Boychenko cho biết chính quyền TP Mariupol đã được thông báo về thỏa thuận ngừng bắn của Nga lúc 8 giờ 30 phút (giờ địa phương). Giới chức đang lên kế hoạch vận chuyển thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác. Ông Boychenko cho hay lệnh ngừng bắn tạo điều kiện cho các hoạt động khôi phục những cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy trong các vụ pháo kích của Nga.

Hôm 4-3, Tổng thống Vladimir Putin nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng vòng đàm phán thứ 3 đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này.