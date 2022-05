Chiều 11-5 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington - Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS).



Củng cố niềm tin, tăng cường trách nhiệm

Trong bài phát biểu với chủ đề "Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thế giới hiện nay. Thủ tướng chia sẻ và khẳng định những quan điểm của Việt Nam về việc thể hiện sự chân thành, củng cố niềm tin và tăng cường trách nhiệm trong hợp tác với các quốc gia, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) Ảnh: NHẬT BẮC

Trước hết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thứ hai, giữa độc lập và phụ thuộc, Việt Nam luôn chọn độc lập với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. "Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc (LHQ); bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng" - Thủ tướng nêu rõ.

Thứ ba, Việt Nam sẵn sàng đối thoại, hợp tác để xử lý các khác biệt, bất đồng, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích và giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm của các đối tác, các quốc gia, cộng đồng quốc tế.

Trong giải quyết các tranh chấp, xung đột ở khu vực và trên thế giới, trong đó có biển Đông - một vùng biển quan trọng với các nước trong và ngoài khu vực, Việt Nam luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế… Để đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của quốc tế và khu vực, Việt Nam chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, nhất là ASEAN, LHQ, các cơ chế hợp tác khu vực, liên khu vực và Tiểu vùng Mê Kông phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể.

Quyết tâm ứng phó biến đổi khí hậu

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh dù còn rất nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội và là một nước đang phát triển, Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết theo Thỏa thuận Paris và COP26 tại Anh. Việt Nam cũng đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với hầu hết các quốc gia trên thế giới; thể hiện trách nhiệm của mình trong việc thực hiện bình đẳng và tự do thương mại.

Đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ, Thủ tướng cho rằng hai nước đã đi được một quãng đường dài trong việc thể hiện sự chân thành, xây dựng lòng tin với nhau. "Sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là chìa khóa để các quốc gia giải quyết các vấn đề còn bất đồng, khác biệt trong một thế giới đầy biến động như hiện nay. Sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm cũng đã góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ trong gần 30 năm qua. Tôi tin tưởng rằng đây cũng sẽ là những nhân tố chủ đạo định hướng, thúc đẩy, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới" - Thủ tướng nêu rõ.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo; tiếp ông Axel Van Trotsenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) và tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ. Thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, sạch, có giá trị gia tăng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Raimondo cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, công nghệ số, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần hỗ trợ Việt Nam sớm đạt được cam kết đề ra tại COP26.

* Chiều 11-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.