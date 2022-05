Tại lễ công bố giải thưởng trị giá 250.000 USD do Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington tổ chức, nhà khoa học 73 tuổi nói rằng bà hy vọng sự ghi nhận này sẽ giúp thế giới quan tâm hơn đến nỗ lực cải thiện hệ thống nông nghiệp và thực phẩm để thích ứng với biến đổi khí hậu.



Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Năng lượng, Tăng trưởng Kinh tế và Môi trường Jose Fernandez, hơn 160 triệu người trên toàn thế giới đối mặt tình trạng bất ổn an ninh lương thực vào năm 2021 - tăng 19% so với năm trước đó, chủ yếu do hoạt động sản xuất lương thực suy giảm vì biến đổi khí hậu.



Bà Cynthia Rosenzweig sẽ phát biểu và nhận giải Lương thực Thế giới 2022 tại TP Des Moines - Mỹ vào tháng 10 tớiẢnh: AP

Trong khi đó, Tổ chức Giải thưởng Lương thực Thế giới (trụ sở Des Moines, bang Iowa - Mỹ) khẳng định công trình nghiên cứu của bà Rosenzweig trực tiếp giúp các nhà hoạch định chính sách ở hơn 90 quốc gia xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo hãng tin AP, nghiên cứu của bà Rosenzweig cũng là nền tảng để Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Mỹ (EPA) đưa ra những nhận định đầu tiên về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nền nông nghiệp Mỹ hồi 1988. Bà Rosenzweig còn là nhà khoa học đầu tiên hướng sự chú ý của Hội Nông học Mỹ đến biến đổi khí hậu.