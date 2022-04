Các ca bệnh đều có biểu hiện lâm sàng đặc trưng của viêm gan cấp do virus với men gan tăng cao rõ rệt, vàng da. Ngoài ra, một số em có triệu chứng tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy, nôn ói) trước đó. Các bệnh nhi này không mắc bất kỷ chủng nào trong các loại virus gây viêm gan phổ biến (A, B, C, D và E). Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra khuyến nghị những trẻ bị viêm gan không rõ nguyên nhân nên được kiểm tra adenovirus bởi họ nghi ngờ một loại adenovirus gây viêm ruột, viêm dạ dày là thủ phạm.



Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại TP Geneva - Thụy Sĩ Ảnh: REUTERS

WHO cũng cho biết adenovirus đã được phát hiện trong ít nhất 74 ca, trong đó 18 ca được xác định là adenovirus loại 41 nhóm F, giống như CDC đã cảnh báo. Bên cạnh đó, 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 19 trường hợp đồng nhiễm cả adenovirus và SARS-CoV-2. Tuy nhiên, CDC cho rằng cần loại trừ giả thuyết SARS-CoV-2 bởi các ca ghi nhận tại Mỹ không có em nào mắc Covid-19. Cũng theo WHO, có thể đây là một biến chứng hiếm gặp từng xảy ra trước đây ở trẻ nhiễm adenovirus nhưng không được chú ý. Số ca tăng là do việc xét nghiệm adenovirus được tăng cường những ngày qua.

Đưa tin về sự việc, đài CNN giải thích adenovirus là nguyên nhân phổ biến của các bệnh như cảm lạnh, viêm kết mạc hay tiêu chảy. Viêm gan do adenovirus có được ghi nhận ở người bị suy giảm miễn dịch nhưng rất hiếm. Hầu hết các trường hợp không có yếu tố dịch tễ. WHO cho rằng cần ưu tiên xác định căn nguyên để đưa ra các hành động y tế cộng đồng và lâm sàng nào tiếp theo. Vì vậy, tổ chức này khuyến khích các quốc gia thành viên xác định, điều tra và báo cáo các trường hợp tương tự.