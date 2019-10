Cũng theo nguồn tin này, vào thời điểm được tìm thấy một số nạn nhân sùi bọt mép, mặc trên người những mảnh quần áo hoặc không mặc gì. Những người trốn trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn thoát ra, để lại những dấu tay máu, theo nguồn tin.



Nguồn tin hé lộ: "Khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Những người ở gần cửa nhất bị sùi bọt mép và đang ở giai đoạn đầu co cứng tử thi. Phát hiện máu ở xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Các nạn nhân có thể đã tự làm mình và những người khác bị thương trong nỗ lực tuyệt vọng để cố thoát ra ngoài. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để xin giúp đỡ. Các nạn nhân mặc ít quần áo, một số người trong tình trạng khỏa thân".

Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân, không có hàng hóa trong conntainer.

Cảnh sát đang kiểm tra chiếc xe tải. Ảnh: THE SUN

Nguồn tin nói rằng việc các thi thể ở giai đoạn đầu co cứng tử thi cho thấy hầu hết nạn nhân đã chết khi tài xế người Bắc Ireland tên Mo Robinson nhận container tại cảng Purfleet lúc 1 giờ 05 phút ngày 23-10. Trước đó, container đã được đưa đi từ cảng Zeebrugge - Bỉ bằng phà Clementine vào lúc 15 giờ ngày 22-10. Nó cập cảng Purfleet ở Anh lúc 0 giờ 30 phút sáng 23-10.



Mo Robinson phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade ở Essex sáng 23-10 và thông báo cho nhà chức trách. Hôm 25-10, cảnh sát đã bắt giữ thêm hai nghi phạm có thể có mối liên hệ đến nạn buôn bán người. Đó là một người đàn ông 38 tuổi và một người phụ nữ 38 tuổi khác đến từ Warrington, có tên gọi ở địa phương là Joanna và Thomas Maher, bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến đường dây buôn bán người và là nghi phạm ngộ sát 39 người trong xe tải nói trên.



Bà Maher, chủ sở hữu của xe tải Scania, chiếc xe nhận container chứa 39 thi thể, nói Daily Mail rằng bà và chồng đúng là đã sở hữu chiếc xe tải này nhưng đã bán 13 tháng trước.

Theo tờ Mirror, có khả năng một phu nữ trẻ người Việt tên Phạm Thị Trà My "là một trong 39 nạn nhân trong xe container". Ảnh: THE SUN





Tin nhắn gửi mẹ của Phạm Thị Trà My. Ảnh: THE SUN

Ông Maher cũng cho biết chính ông là người gọi điện cho cảnh sát nhận mình là chủ nhân của chiếc xe tải theo giấy tờ đăng ký. Hai vợ chồng Maher khẳng định sự vô tội của mình với phóng viên trước nhà của họ tại thị trấn Warrington, và cho biết họ đã bán chiếc xe tải cho một công ty Ireland. Các nhà chức trách Anh bắt giữ và hiện đang thẩm vấn tài xế Maurice Mo Robinson, 25 tuổi, người điều khiển chiếc xe container chở các thi thể được phát hiện sáng 23-10.



Các nguồn tin cho Daily Mail biết rằng 6 trong số những người di cư được cho là người Việt Nam. Họ cho rằng những người di cư Việt Nam hầu hết đến từ Can Lộc, Hà Tĩnh. Theo tờ Mirror, có khả năng một phu nữ trẻ người Việt tên Phạm Thị Trà My "là một trong 39 nạn nhân trong xe container". Có thông tin rằng Trà My nhắn tin gửi cho mẹ với nội dung "con chết vì không thở được" cho mẹ. Người thân của anh Nguyễn Đình Lương, 20 tuổi, cũng cho biết họ đang sợ anh nằm trong số 39 nạn nhân trong xe container.

Đại sứ quán Việt Nam tại London – Anh cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ các gia đình Việt Nam yêu cầu giúp đỡ tìm hiểu xem người thân của họ có nằm trong số nạn nhân được tìm thấy đã chết trong xe tải hay không, Daily Mail cho biết.

Cảnh sát hạt Essex, miền Nam nước Anh, cho biết việc nhận diện nạn nhân có thể có một số thay đổi. Hiện cảnh sát Anh điều tra nghi vấn không phải tất cả 39 người chết đều là công dân Trung Quốc.