Vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn chết ở cự ly gần tại một sự kiện chính trị đã đặt ra câu hỏi về việc bảo vệ các nhân vật cấp cao ở một quốc gia mà bạo lực chính trị và tội phạm súng đạn là cực kỳ hiếm.

Cảnh sát họp báo cho biết sẽ xem xét về vấn đề an ninh trong vụ ông Abe bị ám sát. Ảnh: NHK

Các chức sắc ở Nhật Bản thường di chuyển với lực lượng an ninh khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa trực tiếp hơn là được bảo vệ bởi các nhân viên được trang bị vũ khí hạng nặng sẵn sàng cho các cuộc tấn công bằng súng thường thấy ở những nơi như Mỹ.

Cảnh sát bắt nghi phạm bị nghi là đã bắn cựu Thủ tướng Abe ở Nara. ẢNH: EPA-EFE

Ông Abe, 67 tuổi, đang vận động tranh cử tại TP Nara cho ứng viên đảng Dân chủ Tự do (LDP) trước cuộc bầu cử vào ngày 10-7 thì bị bắn. Kênh Nippon TV cho biết kẻ tấn công ở cách đó khoảng 3 m. Các quan chức từ sở cảnh sát tỉnh Nara nói rằng yêu cầu an ninh tại sự kiện là "đột ngột" và cơ quan này sẽ xem xét liệu vấn đề an ninh có phù hợp hay không và có hành động thích hợp.

Nippon Television dẫn lời cảnh sát Nara cho biết ông Abe đã được bảo vệ tại sự kiện hôm 8-7 bởi một cảnh sát chuyên trách có vũ trang và một số sĩ quan địa phương khác. Cảnh sát Nara từ chối cho biết có bao nhiêu cảnh sát phụ trách vấn đề an ninh cho ông Abe.

Một số nhà phê bình cho rằng an ninh xung quanh cựu thủ tướng đáng lẽ phải được tăng cường. Masazumi Nakajima, cựu thám tử Nhật Bản, nói với đài truyền hình TBS: "Bất cứ ai cũng có thể bắn trúng ông ấy từ khoảng cách đó. Tôi nghĩ rằng an ninh quá mỏng".

Ông Koichi Ito, chuyên gia an ninh bảo vệ các nhân vật cấp cao, nói với đài NHK: "Ông ấy cần được bảo vệ từ mọi hướng. Nếu điều đó không được đảm bảo 100% thì không tốt chút nào". Video và hình ảnh vào thời điểm trước khi ông Abe bị bắn cho thấy đám đông lớn vây quanh cựu thủ tướng Nhật Bản ở khoảng cách gần trong khi đội cận vệ của ông chỉ có vài người.

Tất cả đảng lớn đều thông báo đình chỉ các hoạt động vận động bầu cử sau vụ nổ súng hôm 8-7. Ông Grant Newsham, cựu quan chức ngoại giao tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, cho biết giới chức Nhật Bản sẽ có sự thận trọng và bảo vệ an ninh chặt chẽ hơn đối với các chính trị gia cấp cao sau vụ ám sát. Ông Newsham cho biết: "Sự gần gũi với cử tri là một đặc điểm của chiến dịch tranh cử tại Nhật Bản. Có lẽ điều này sẽ thay đổi. Thật đáng tiếc".