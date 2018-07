Vừa tới Anh, ông Trump đã phát ngôn sốc về Brexit

13/07/2018 08:02

Báo The Sun (Anh) trích lời ông chủ Nhà Trắng trong một cuộc phỏng vấn cho rằng kế hoạch Brexit của bà May chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thương mại với Mỹ và không may là theo cách tiêu cực.

Theo đài BBC, ông Trump cho hay Anh sẽ không thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu kế hoạch Brexit của Thủ tướng May được thực hiện. Tổng thống Trump cho rằng kế hoạch của thủ tướng Anh có thể "giết chết thỏa thuận" vì điều đó đồng nghĩa việc Mỹ sẽ thỏa thuận với EU thay vì với Anh.

Ông Donald Trump nắm tay bà May khi cả hai lên bậc thang. Ảnh: EPA

Theo nhận định của Business Insider, phát ngôn can thiệp vào chuyện chính trị của Anh có thể dẫn đến khủng hoảng hoặc khiến Thủ tướng Theresa May gặp rắc rối với vấn đề Brexit.



Trong khi đó, thủ tướng Anh cho rằng Brexit là cơ hội để tạo ra sự tăng trưởng ở Anh và Mỹ.



Tổng thống Trump cho biết ông đã nói với bà May về việc nên đàm phán Brexit thế nào nhưng nữ thủ tướng không đồng ý và không nghe ông nói, đồng thời muốn đi theo một con đường khác.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra trong chuyến thăm Anh đầu tiên với tư cách là tổng thống Mỹ và sau một tuần xáo trộn đối với bà May khi hai bộ trưởng từ chức nhằm phản đối kế hoạch thương mại với EU sau khi Anh rời khỏi khối này vào tháng 3 tới.

Tổng thống Mỹ cho rằng cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson, một trong những người từ chức, có thể là một thủ tướng tuyệt vời. Theo The Sun, người đứng đầu nước Mỹ mô tả Thủ tướng May là "người tốt" và nhắc lại lời chỉ trích của ông đối với Thị trưởng London Sadiq Khan - người bị ông Trump cho là đang làm một công việc "tồi tệ" khi điều hành thủ đô nước Anh.

Trong chuyến thăm Anh vào ngày 13-7, bà May và ông Trump dự kiến xem cuộc diễn tập chống khủng bố chung của các lực lượng đặc nhiệm Anh và Mỹ tại một căn cứ quân sự. Cả hai sau đó sẽ đến dinh thự thủ tướng Chequers ở hạt Buckinghamshire để có các cuộc thảo luận với bộ trưởng ngoại giao.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump chiều cùng ngày sẽ đến Lâu đài Windsor để gặp Nữ hoàng Anh trước khi bay đến Scotland để nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Turnberry của ông chủ Nhà Trắng.

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC)