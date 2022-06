Theo WHO, số ca mắc hàng tuần toàn cầu đã tăng tuần thứ ba liên tiếp, sau xu hướng giảm kể từ mức đỉnh cuối cùng vào tháng 3-2022. Trong tuần từ 20 đến 26-6-2022, hơn 4,1 triệu ca mới đã được báo cáo, tăng 18% so với so với tuần trước. Số ca tử vong hàng tuần mới vẫn tương tự như tuần trước, với hơn 8.500 ca tử vong được báo cáo.

Bản đồ tỉ lệ mắc toàn cầu trên dân số, màu càng đậm tỉ lệ càng cao - Ảnh: WHO

Ở cấp khu vực của WHO, số ca mắc mới hàng tuần tăng lên ở Khu vực Đông Địa Trung Hải (+47%), Khu vực Châu Âu (+33%), Khu vực Đông Nam Á (+32%, khu vực Đông Nam Á của WHO không bao gồm Việt Nam) và Khu vực Châu Mỹ. (+14%),

Trong khi đó số ca giảm mạnh ở Khu vực Châu Phi (-39%). Khu vực Tây Thái Bình Dương có Việt Nam thì số ca giảm nhẹ (-3%), tuy nhiên có 12 quốc gia và vùng lãnh thổ lại báo cáo số ca tăng, rõ rệt nhất là Samoa (+361%), Polynesia thuộc Pháp (+70%) và Philippines (+60%).

Số ca tử vong hàng tuần mới tăng mạnh nhất ở Khu vực Đông Địa Trung Hải (+22%), là khu vực trước đó đã được các chuyên gia WHO cảnh báo là có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại một cuộc họp báo - Ảnh: WHO

"Những xu hướng này cần được diễn giải một cách thận trọng vì một số quốc gia đã và đang dần thay đổi các chiến lược xét nghiệm Covid-19, dẫn đến số lượng xét nghiệm tổng thể được thực hiện thấp hơn và do đó số trường hợp được phát hiện cũng thấp hơn" - báo cáo của WHO lưu ý.

Thống kê tháng mới về tỉ lệ của các biến chủng và biến chủng phụ cũng cho thấy rõ sự "lấn sân" mạnh mẽ của BA.5, trở thành dòng SARS-CoV-2 phổ biến nhất toàn cầu.

Từ ngày 27-5 đến ngày 27-6-2021, 146.183 trình tự gien SARS-CoV-2 đã được gửi đến WHO từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy Omicron vẫn là biến chủng thống trị, chiếm 94% số trình tự. Trong số các trình tự Omicron đó, được thu thập từ ngày 13 đến 19-6, biến chủng phủ BA.2 chiếm 25%, BA.2.12.1 chiếm 11%, BA.4 chiếm 12% và BA.5 chiếm 43%.