Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 15-4 thể hiện sự "hối tiếc" đối với quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tạm ngừng viện trợ cho cơ quan này trong 60-90 ngày. Tỉ phú Bill Gates thông qua mạng xã hội Twitter khẳng định: "Việc cắt viện trợ cho WHO trong lúc thế giới đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế là hành động nguy hiểm… Thế giới cần WHO lúc này hơn bao giờ hết".



Tuy nhiên, Washington dường như không có dấu hiệu thay đổi lập trường khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng ngày yêu cầu Bắc Kinh chia sẻ thông tin và minh bạch tuyệt đối để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc WHO lan truyền thông tin sai lệch của Trung Quốc, khiến virus lây lan diện rộng.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện tạm thời ở Philippines hôm 15-4 Ảnh: REUTERS

WHO được thành lập vào năm 1948 với sứ mệnh cải thiện tiêu chuẩn y tế toàn cầu. Cơ quan này hiện dẫn đầu cuộc chiến chống Covid-19, cung cấp lời khuyên cho các nước về các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus. Ngoài ra, họ cũng đang điều phối nỗ lực phát triển thuốc và vắc-xin chống Covid-19 của cộng đồng quốc tế.

Theo đài NPR (Mỹ), WHO hoạt động dựa theo chu kỳ ngân sách 2 năm. Trong giai đoạn 2020-2021, ngân sách để tổ chức này thực hiện các chương trình của họ là 4,8 tỉ USD. Theo báo cáo ngân sách chu kỳ 2018-2019, 51% kinh phí của WHO đến từ đóng góp hằng năm của các nước thành viên.

Trong đó, Mỹ hỗ trợ khoảng 20% chi phí cho các chương trình của WHO. Sau Mỹ, Quỹ Bill & Melinda Gates của vợ chồng tỉ phú Gates là nhà tài trợ lớn thứ hai với 531 triệu USD, chiếm gần 10% các khoản đóng góp cho WHO.

Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang đánh giá tác động từ khả năng rút tài trợ của Mỹ và sẽ làm việc với các đối tác để lấp đầy mọi khoảng trống tài chính, bảo đảm các chương trình của WHO sẽ không bị gián đoạn.

"WHO đang đối phó với không chỉ Covid-19 mà còn bại liệt, sởi, sốt rét, Ebola, HIV, lao, suy dinh dưỡng, ung thư, đái tháo đường, sức khỏe tâm thần cùng nhiều căn bệnh khác" - ông Ghebreyesus phân trần. Theo Tạp chí Time, Quỹ Bill & Melinda Gates, Anh và Canada đã cam kết hỗ trợ WHO thêm lần lượt 100 triệu USD, 80 triệu USD và 50 triệu USD cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, giới chuyên gia khẳng định hành động của Tổng thống Donald Trump đã mở ra cơ hội cho Trung Quốc trong cuộc chiến gia tăng sức ảnh hưởng. Vào đầu tháng 3, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Chen Xu, đã cam kết hỗ trợ thêm 20 triệu USD để chống dịch Covid-19. Trung Quốc cũng đang tăng cường hỗ trợ trang thiết bị y tế cho châu Âu, Trung Đông và thậm chí là Mỹ.

"Trong lúc Mỹ xa lánh các tổ chức quốc tế, đe dọa cắt viện trợ và chỉ trích công tác của họ, Trung Quốc bắt đầu đầu tư thêm nguồn lực. Sự đầu tư này đang thu hút các đồng minh của Mỹ" - nghị sĩ Mỹ Adam Schiff khẳng định, đồng thời cảnh báo hành động của Tổng thống Donald Trump có thể phản tác dụng.