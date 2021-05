Vụ nổ súng vào lúc 16 giờ 55 phút (theo giờ địa phương) ngày 8-5, gần giao lộ của đường số 44 và đại lộ số 7 ở Manhattan, khu vực trung tâm của Quảng trường Thời đại. Các nhân chứng cho biết vụ việc do một người đàn ông tranh cãi với người khác và nổ súng điên cuồng gần nhà hát Minskoff, nơi diễn ra vở nhạc kịch ăn khách "The Lion King".

Theo Sở Cảnh sát New York, bé gái bị bắn vào chân, người phụ nữ 24 tuổi bị bắn vào đùi và người phụ nữ 44 tuổi bị bắn vào chân. Người phụ nữ 24 tuổi là khách du lịch đến từ bang Rhode Island, đến Manhattan để ghé thăm Tượng Nữ thần Tự do. Thế nhưng khi thấy phà đóng cửa, cô này quyết định đến thăm Quảng trường Thời đại.

Trong khi đó, người phụ nữ 44 tuổi là cư dân bang New Jersey, còn đứa trẻ sống ở quận Brooklyn ở New York và đang mua đồ chơi với cha mẹ. Nhân chứng kể: "Đứa trẻ bị chảy máu và người mẹ khóc hết nước mắt".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Daily Mail

Đài NBC4 dẫn lời một người bán hàng cho biết anh ta nghe thấy hai tiếng súng. Một camera giao thông tại hiện trường đã ghi lại khoảnh khắc đám đông người dân hoảng loạn chạy trốn khi tiếng súng vang lên. Một số người dân có mặt gần hiện trường xảy ra vụ nổ súng cũng bị thương nhẹ do va chạm.



Cảnh sát cho biết không nạn nhân nào có liên quan với người nổ súng hoặc quen biết với nhau. Họ được cho là những người ngoài cuộc vô tội bị trúng đạn lạc. Các nạn nhân không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Chia sẻ trên Twitter, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết ông rất vui vì các nạn nhân đều ổn. Thị trưởng cam kết: "Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm của vụ bạo lực vô nghĩa này và đưa ra trước công lý. Cơn lũ xả súng bất hợp pháp ở thành phố của chúng ta phải kết thúc".

Cảnh sát New York đã thu hồi được ba vỏ đạn tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát New York đã thu hồi được ba vỏ đạn tại hiện trường. Theo cảnh sát, vụ nổ súng diễn ra sau khi nhóm khoảng 2-4 người đàn ông tranh chấp và ít nhất một trong số những người đàn ông rút súng và bắt đầu bắn.



Kẻ tình nghi chạy về hướng đường số 44. Theo Daily Mail, nghi phạm được mô tả là nam giới, da đen, tóc kiểu dreadlock (kiểu tóc bắt nguồn từ châu Phi), mặc áo thun thể thao có số 9 và áo hoodie.

Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm da màu. Ảnh: Daily Mail

Kẻ tình nghi chạy về hướng đường số 44. Ảnh: Daily Mail

Vụ nổ súng xảy ra khi bạo lực súng đạn tăng cao ở TP New York. Tháng trước, một du khách đến từ TP Kansas bị đạn lạc gần Quảng trường Thời đại bắn vào vai.



Từ đầu năm đến ngày 2-5, đã có 416 vụ nổ súng ở TP New York, tăng 83% so với năm ngoái và tăng 94% so với năm 2019, theo dữ liệu của Sở Cảnh sát New York. Các vụ giết người cũng tăng 16% so với năm ngoái và 32% so với năm 2019.