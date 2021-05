Tối 10-5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam có thông cáo gửi các cơ quan báo chí thông tin nhanh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, từ ngày 29-4 đến 18 giờ chiều 10-5, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 1.447 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 3 mẫu mẫu dương tính, 867 mẫu âm tính, 577 mẫu chưa có kết quả.

Quảng Nam còn 577 mẫu xét nghiệm chưa có kết quả

Tỉnh Quảng Nam cũng thông tin về lịch trình 4 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng có di chuyển đến nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp 1: BN 3220, Giới tính: Nam, Sinh năm: 1998, ngụ đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Là nhân viên Marketing (Thẩm mỹ viện AMIDA - 222 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Lúc 13 giờ ngày 30-4, bệnh nhân đi Hội An với vợ chồng chị N.T.H.T bằng ôtô cá nhân. Lúc 14 giờ bệnh nhân đến Palm Garden Beach Resort Hội An và ở tại đó đến 19 giờ. Khoảng 19 giờ 30, bệnh nhân ăn tối tại quán Cơm gà bà Nga ở Hội An, sau đó đi dạo phố cổ và về tại Resort.

Trường hợp 2: BN 3404, Giới tính: Nữ, Sinh năm: 1995, địa chỉ tại chung cư Fhome - 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nhân viên hành chính tại thẩm mỹ viện AMIDA (có 2 cơ sở: 539 Điện Biên Phủ, 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng).

Khoảng 13 giờ ngày 30-4, bệnh nhân vào Hội An ở tại Palm Resort. Lúc 19 giờ có đi ăn cơm tại quán bà Nga đường Phan Châu Trinh, Hội An.

Quảng Nam lập 7 chốt kiểm soát dịch để kiểm soát người vào địa phương

Trường hợp 3: BN 3405, Giới tính: Nữ, Sinh năm: 1993. Địa chỉ: Chung cư F Home, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Cơ sở 1 là 539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê và cơ sở 2 là 222, Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 30-4 và 1-5, bệnh nhân đi resort Hội An chơi, buổi tối có ghé ăn cơm gà Bà Nga tại Hội An, đi ăn chè gần khu giữ xe cùng nhân viên trong công ty sau đó đi về nhà bằng ôtô riêng.

Trường hợp 4: BN 3457 Giới tính: Nam. Sinh năm: 1994. Địa chỉ: 90 Lê Hiến Mai, tổ 127, phường Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nhân viên Công ty Xuân Phú Ân (Lô 168A, Khu dân cư Vạn Tường, đường Kinh Dương Vương, Hoà Khành Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Từ ngày 22 đến 28-4, hằng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty Xuân Phú Ân. Bệnh nhân là nhân viên bán hàng nên có đi theo ô tô công ty đến các địa điểm nhà sách và tiệm đồ chơi tại các khu vực huyện Đại Lộc, TP Hội An, Trà Kiệu và Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), thị xã Điện Bàn, huyện Quế Sơn, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) – (bệnh nhân không rõ địa chỉ) để quảng cáo và bán hàng đồ chơi của hãng.

Ngày 25-4, bệnh nhân có về thăm gia đình tại thôn Phù Sa, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn. Buổi tối, bệnh nhân về lại nhà trọ tại tại Đà Nẵng, bệnh nhân ở cùng với vợ là BN 3311.

Ngày 3-5, bệnh nhân cùng với anh N.T.H đi ôtô đi Quảng Nam để tiếp thị và bán sản phẩm hàng hoá cho các cửa hàng đồ chơi và nhà sách tại thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Quang, Đại Đồng, Đại Phong của huyện Đại Lộc (không nhớ được địa chỉ cụ thể và tên cửa hàng), có nghỉ trưa tại quán café Võng và ghé quầy thuốc tây xã ở xã Đại Phong (không nhớ địa chỉ cụ thể).

Ngày 4-5, bệnh nhân cùng tài xế N.T.H đi tiếp thị, bán sản phầm hàng hóa cho các cửa hàng đồ chơi và nhà sách tại phường Vĩnh Điện, xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) (cửa hàng mini mart), thị trấn Nam Phước của huyện Duy Xuyên (không có lịch trình nên không nhớ được địa chỉ cụ thể và tên cửa hàng).

Sau đó nghỉ trưa tại quán café võng ở Đại Phong và ăn trưa tại quán cơm gà (không rõ địa chỉ cụ thể) trên đường Quốc lộ 1A thị trấn Nam Phước.