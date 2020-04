Chiều 8-4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 của TP Hà Nội họp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Báo cáo tại cuộc họp, các quận huyện đã dành nhiều thời gian để thông tin về các ca bệnh Covid-19 mới trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 243 ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh (Hà Nội), đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết trên địa bàn quận có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp F2, 197 trường hợp F3. Trong đó, có 1 thợ sửa chữa điện và 3 người uống nước cùng với bệnh nhân 243.



Đặc biệt, theo lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, tại Công an phường Đông Ngạc có 1 cán bộ là Phó Công an phường đã ngồi ăn cơm, uống rượu với bệnh nhân 243, công an phường có 18 cán bộ, chiến sĩ. Những người này được xác định là F2, trong khi Phó công an phường là F1. Toàn bộ công an phường Đông Ngạc hiện nay đã được đề nghị cách ly, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm.



Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, cách ly thôn Hạ Lôi, nơi có bệnh nhân 243 sinh sống - Ảnh: Ngô Nhung

Ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết quận này đã lấy mẫu bệnh phẩm những người ở quán cơm ở ngõ 75 Giải Phóng. Bệnh nhân 243 ăn cơm tại đây khi đưa người nhà tới Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh.

“Thực ra, bệnh nhân 243 đã ăn cơm ở đây lâu ngày rồi, thế nhưng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch chúng tôi vẫn lấy mẫu những người có liên quan để xét nghiệm” - ông Vũ Đại Phong nói.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết trong những ngày qua, phát hiện 2 trường hợp dương tính, với bệnh nhân 243 có hơn 100 trường hợp có liên quan. Bệnh nhân Số 250 (bán hàng tạp hóa gần nhà bệnh 243) cũng có hơn 100 trường hợp liên quan, hiện đã lấy mẫu và toàn bộ các trường hợp liên quan và cho kết đều âm tính, hiện đang cách ly theo quy định,

Ngoài ra, sáng nay huyện Mê Linh đã họp, qua thống nhất đã quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 10.873 người. Mong muốn được xét nghiệm nhanh toàn bộ số dân của thôn Hạ Lôi.

Thôn Hạ Lôi đang bị cách ly

Còn ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, cho biết ngay trong sáng nay UBND huyện Mê Linh đã ra quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh với quy mô dân số là hơn 10.000 người. Ban chỉ đạo xã Mê Linh thực hiện nghiêm chỉ đạo thực hiện chốt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Ngay trong sáng nay, xã Mê Linh đã họp triển khai rà soát, triển khai thực hiện.

Theo đại diện xã Mê Linh, nhân dân đồng tình ủng hộ đối với quyết định cách ly của huyện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250. Trong đêm hôm qua 7-4, đối với bệnh nhân 250, CDC Hà Nội đã cử đội phản ứng nhanh cùng với Trung tâm y tế Ban chỉ đạo của xã rà soát 132 trường hợp F1 và đến sáng nay tăng lên là 153 trường hợp F1 chuyển lấy mẫu bệnh phẩm.

Chủ tịch UBND Xã Mê Linh cũng đề xuất với huyện Mê Linh và TP cũng như CDC Hà Nội triển khai test nhanh cho địa bàn xã Mê Linh, đặc biệt là lực lượng phòng chống dịch vì hiện nay trong lực lượng phòng chống dịch có trường hợp rất nhạy cảm, vùng ổ dịch có nhiều trường hợp F1 và việc test nhanh đảm bảo khống chế dịch sớm. Đề xuất mong muốn được Bộ tư lệnh hóa học và Ban chỉ đạo Thành phố cho khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi bởi vì hiện nay, việc khử khuẩn bằng máy với công suất nhỏ trên phạm vi của toàn thôn thì việc khử khuẩn này chưa an được lòng dân. Xã Mê Linh cũng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp F2, F3 theo chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết qua trao đổi với Bộ tư lệnh Thủ đô, giao Bộ tư lệnh Thủ đô xem xét vật lực và mời Bộ tư lệnh Hóa học tiến hành khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi.