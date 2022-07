Những ngày tháng 6, tháng 7 năm nay, lượng khách đi máy bay các chặng nội địa qua sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tăng đột biến với những con số thống kê liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày. Đợt cao điểm hè 2022 sản lượng vận chuyển nội địa qua Cảng đã tăng 40% so với đợt cao điểm nhất trước dịch Covid-19.



Trung bình mỗi ngày có tới 100 đến 200 khách trục trặc giấy tờ tùy thân - Ảnh minh họa - NIA

Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài cho biết một trong những khó khăn mà họ đối mặt mỗi ngày là việc khách trục trặc về giấy tờ tùy thân khi đi máy bay hiện nay rất phổ biến.

"Trung bình mỗi ngày có từ 100 đến 200 trường hợp hành khách vướng giấy tờ tùy thân. Phần lớn là giấy tờ bị hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, trẻ em đủ 14 tuổi nhưng chưa kịp làm CMND/CCCD; trẻ em dưới 14 tuổi chỉ mang giấy khai sinh bản phô-tô, thậm chí có hành khách quên không mang theo giấy tờ tùy thân... Hành khách chủ quan không kiểm tra trước từ nhà, chỉ đến khi lên đến sân bay, qua cửa an ninh hàng không mới phát hiện ra và bị từ chối chuyến bay. Có nhiều trường hợp trẻ em đi cùng bố mẹ và người thân, do thiếu giấy tờ của con mà bố mẹ phải hoãn chuyến bay, ảnh hưởng đến chính kế hoạch và tài chính của gia đình, chưa kể làm mất thời gian của lực lượng An ninh hàng không khi phải phối hợp với hãng hàng không để giải quyết các thủ tục theo quy định" - bà Lê Thị Việt Hà, đội trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bà, cho biết.

Tùy mức độ trục trặc về giấy tờ tùy thân, trong một số trường hợp, hãng hàng không sẽ linh hoạt xem xét và hỗ trợ hành khách. Tuy vậy, hành khách lưu ý trong các giai đoạn cao điểm, khi các chuyến bay đã check-in đầy khách, thì những khách gặp trục trặc về thủ tục giấy tờ, những khách đến sát giờ đóng quầy… sẽ thường bị hãng hàng không từ chối làm thủ tục.

"Một số hành khách hiểu thì bình tĩnh hoãn chuyến và bổ sung giấy tờ để đi chuyến sau, nhưng một số hành khách khi bị từ chối lại làm ầm ĩ, gây mất an ninh trật tự và khiến lực lượng An ninh hàng không phải phối hợp với hãng hàng không và Cảng vụ hàng không miền Bắc cử người giải quyết trong khi lực lượng An ninh hàng không đã bố trí kín tại tất cả các vị trí, gây khó khăn cho công tác đảm bảo phục vụ"- bà Lê Thị Việt Hà cho biết thêm.

Để thực hiện các thủ tục hàng không thuận lợi, hành khách khi mua vé máy bay, cần đọc kỹ thông tin hoặc hỏi kỹ nhân viên của hãng hàng không về quy định giấy tờ đi máy bay và hành lý mang theo chuyến bay; hành khách cần kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm CMND, CCCD) nếu chưa kịp làm CMND/CCCD hoặc những khách có CMND/CCCD bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận thì cần đến cơ quan Công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành.

Ngoài ra, hành khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Hành khách được khuyến khích làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in. Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo Đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh, không nên chờ đợi nhau, ai làm thủ tục trước nên vào trước, để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân, soi chiếu an ninh; phối hợp và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ.