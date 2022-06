Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ của 6 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel trong tháng 6-2022.

Hành khách nội địa tăng trưởng mạnh mẽ, số chuyến bay tăng 528,7% so với cùng kỳ 2021

Trong tháng 6 (từ 19-5 đến 18-6-2022), các hãng hàng không khai thác 30.808 chuyến bay, tăng 528,7% so với cùng kỳ 2021 và tăng 18 % so với tháng trước.

Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 11.106 chuyến; VietJet Air khai thác 12.008 chuyến; Pacific Airlines khai thác 1.837 chuyến; VASCO khai thác 776 chuyến; Bamboo Airways khai thác 4.565 chuyến; Vietravel khai thác 516 chuyến.

Số chuyến bay bị chậm chuyến trong tháng 6 là 5.602 chuyến, chiếm 18,2 %. Tỉ lệ này tăng hơn 15,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ và tăng 9,4 điểm phần trăm so với tháng trước đó.

Theo Cục Hàng không, nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do máy bay về muộn (chiếm tới 13,4% trong số 18,2 %). Còn lại là các lý do: Hãng hàng không (2,5%); trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (1 %); thời tiết; quản lý, điều hành bay và lý do khác.

Vietjet có tỉ lệ số chuyến bay cất cánh chậm giờ cao nhất với 2.885 chuyến, chiếm 24 % tổng số chuyến bay của hãng này trong tháng 6

Vietnam Airlines có 2.230 chuyến chậm giờ, chiếm 20,1%.

Vasco có 90 chuyến chậm, chiếm 11,6%.

Pacific Airlines có 166 chuyến chậm, chiếm 9%.

Bamboo Airways có 217 chuyến chậm, chiếm 4,8%.

Vietravel có 14 chuyến chậm, chiếm 2,7%. Như vậy, hàng hàng không này có tỉ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành hàng không trong tháng qua với 97,3%.

Cũng trong tháng 6, các hãng hàng không Việt Nam có 65 chuyến bay bị huỷ, chiếm 0,2% số chuyến bay.