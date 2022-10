Nhiều công trình quan trọng

Một số công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027: Thực hiện 25 "Không gian xanh", 50 mảng xanh trên địa bàn thành phố, 30 chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa tại các phường, xã, thị trấn; duy trì 50 "Trạm dừng, nhà chờ xe buýt an toàn, văn minh, thân thiện"; xây dựng 20 khu lưu trú thanh niên công nhân "văn minh - sạch đẹp - an toàn"; xây dựng ít nhất 80 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh niên, thiếu nhi tại các phường, xã, thị trấn; thực hiện 10 Ký túc xá "văn minh - sạch đẹp - an toàn"; thực hiện công trình sơn mới 300 phòng học, xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi bằng vật dụng tái chế; thực hiện công trình nâng cấp, bê tông hoá 35 km đường, hẻm; xây mới, sửa chữa ít nhất 25 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa.

Hội Sinh viên Việt Nam TP thực hiện công trình "Xây dựng Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TP HCM tại Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (khởi công) và Trường đại học Bách khoa TP HCM (khánh thành).