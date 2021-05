Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết trong ngày 2-5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ ngày 2-5-2020, giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương.



Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ, đã xảy ra 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người.

Trong ngày nghỉ thứ 3, ghi nhận 1 vụ TNGT ở đường sắt làm 1 người chết tại Hải Phòng và 1 vụ TNGT đường thủy nội địa tại Đồng Tháp làm một người quốc tịch nước ngoài tử vong.

Cục CSGT cũng ghi nhận tình hình giao thông trên địa bàn ngày 1-5, tại các tuyến giao thông ra, vào cửa ngõ 2 TP lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã ổn định trở lại, mật độ giao thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc, các tuyến cao tốc các phương tiện lưu thông bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, CSGT Công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.026 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ thứ 2 của năm 2020, tăng 1.095 trường hợp (tăng 13,8%); phạt tiền 8 tỉ 553,3 triệu đồng. Trong đó, đường bộ: Công an các tỉnh đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.771 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ thứ 3 của năm 2020, tăng 967 trường hợp (tăng 11,23%); phạt tiền 8 tỉ 77 triệu đồng; tạm giữ 60 xe ôtô, 1.490 xe môtô; tước 789 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 969 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp.

Các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, phát hiện xử lý 86 trường hợp vi phạm, phạt tiền 316,3 triệu đồng, tước 46 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2020, tăng 41 trường hợp (tăng 32 %) ; phạt tiền 160 triệu đồng.