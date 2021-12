Ngày 11-12, tại TP HCM, Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Tham dự hội nghị có ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cũng các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơncho biết trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã dũng cảm hy sinh, sẵn sàng lao vào tâm dịch.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch Covid-19 suốt nhiều tháng không về nhà, sẵn sàng xung phong tham gia chi viện cho các tỉnh, thành.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, toàn lực lượng đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ nghi mắc và mắc Covid-19. Trong đó, 17 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân vững vàng trên tuyến đầu là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, thể hiện truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh Tổ quốc.



Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận, biểu dương và tri ân toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân.



Các lực lượng Công an Nhân dân đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM và chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản trong phòng chống dịch, bảo đảm an toàn các sự kiện lớn diễn ra tại TP.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, năm 2021 là năm đặc biệt với TP khi đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề về người và tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội tại TP HCM.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của cả nước, đến cuối tháng 9-2021, TP HCM cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, từng bước khôi phục kinh tế.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

TP HCM luôn trân trọng, tri ân những nghĩa cử cao đẹp của người dân trên mọi miền đất nước đã hướng về TP, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đã sẵn sàng xung phong làm lá chắn đương đầu với dịch bệnh.

Lực lượng công an còn là thanh kiếm để bảo vệ an toàn, an ninh chính trị, trật tự xã hội, từng bước đưa TP HCM vượt qua đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Chiến công Hạng nhì cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã chu toàn bổn phận của mình theo chức năng nhiệm vụ được giao, trở thành chiến sĩ phòng chống dịch, không ai do dự khi xung kích lao vào tâm dịch không quản ngại khó khăn nguy hiểm. Trong đợt dịch vừa qua, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ nhiễm bệnh, trong đó có 17 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh"- Bí thư Nguyễn Văn Nên xúc động.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM cơ bản đã được kiểm soát nhưng nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân sẽ càng nặng nề hơn khi tiếp tục thực hiện sứ mệnh "Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội", cùng với hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Lực lượng công an còn đảm bảo ở mức cao nhất về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm.

Dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 10 tập thể thuộc Bộ Công an, gồm: Công an các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, TP Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh CSCĐ; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Văn phòng Bộ Công an; Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân; Công an quận 12 và Công an TP Thủ Đức (TP HCM). Chủ tịch nước cũng đã quyết định trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba cho nhiều tập thể, cá nhân là công an các tỉnh, thành, đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân. Đồng thời, trao quà động viên gia đình thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong phòng chống dịch Covid-19.