Trưa 28-2, thông tin từ người nhà cháu Vương Tuấn Kh. (SN 2011), học sinh lớp 3 và cháu Lưu Xuân Đ. (SN 2007), học sinh lớp 6, cùng trú khối 7 phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, cho biết đã tìm thấy 2 cháu ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, sức khỏe các cháu ổn định.

Cụ thể theo người thân, trưa ngày 28-2, mẹ của cháu Đ. ở Huế vừa gọi điện thông báo 2 cháu vừa vào Huế, người nhà đang trên đường vào đón 2 cháu về. Hiện mọi người cũng không biết các cháu vào Huế bằng cách nào.



Cháu Kh. và cháu Đ. được gia đình trình báo mất tích - Ảnh gia đình cung cấp.

Trước đó, vào ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của gia đình anh Vương Tuấn H. (trú khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh) phản ánh về việc con trai là cháu Vương Tuấn Kh. cùng cháu Lưu Xuân Đ., trú cùng khối, mất tích không rõ lý do. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã phát thông báo truy tìm người mất tích gửi Bộ Công an, Công an các tỉnh thành.

Thông báo tìm 2 cháu bé mất tích của Công an tỉnh Nghệ An.

Theo gia đình, khoảng 18 giờ ngày 26-2, cháu Đ. sang nhà rủ cháu Kh. đi chơi. Đến tối muộn, gia đình không thấy 2 cháu về nhà nên tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Gia đình cũng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm nhưng vẫn không có tin gì.