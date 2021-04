Tối 30-4, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, 2 chiến sĩ công an đang công tác tại Công an TP Phủ Lý đã cùng 2 người dân nhảy xuống sông Châu Giang cứu sống 1 nam sinh nhảy cầu tự tử trong sáng cùng ngày.



Hình ảnh nam sinh được các chiến sĩ công an và người dân cứu đưa lên bờ an toàn - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 30-4, nhận được tin báo của người dân có một nam thanh niên nhảy cầu Châu Giang, hiện đang chơi vơi giữa dòng nước. Thời điểm này, thiếu tá Dương Văn Tiến và thượng úy Trần Văn Quang, công tác tại Công an phường Lam Hạ (TP Phủ Lý), đang trong ca trực bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đã nhanh chóng mang theo phao bơi, tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Cùng lúc này, anh Lương Minh Thuyết và anh Ninh Thế Nam (ngụ TP Phủ Lý) cũng chứng kiến sự việc đã nhảy xuống sông hỗ trợ 2 chiến sĩ công an, kịp thời đưa được nam thanh niên vào bờ trong tình trạng hôn mê.

Nạn nhân sau đó được các chiến sĩ công an tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và nhanh chóng cùng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thanh niên này sau đó đã ổn định sức khỏe và xuất viện ngay trong ngày hôm nay.

Được biết, nam sinh hiện đang học tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam, do áp lực tinh thần nên đã nhảy cầu tự tử.