Chưa sát sao trong giám sát

GS-TS Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam, cho biết khó khăn về kinh phí chỉ là một phần, ngoài ra còn do một số địa phương chưa sát sao trong giám sát, xử lý lối đi tự mở. Theo ông Phong, về phía xã hội nhìn nhận vấn đề an toàn đường sắt chưa thỏa đáng, cứ đi được là đi, cứ mở được là mở. Ngành đường sắt có thể xóa hơn 4.000 đường ngang dân sinh đang tồn tại theo kế hoạch đến năm 2025. "Nhưng để những điểm đường ngang đó không bị mở lại, mở thêm và những vị trí nhạy cảm của đường sắt được trả lại sự an toàn thì vai trò của chính quyền cơ sở đặc biệt quan trọng" - ông Phong nói.