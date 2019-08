Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu các nạn nhân trong đêm - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 31-8, thông tin từ ông Lương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã giải cứu được 4 người mắc kẹt ở sông Nậm Giải - khu vực giáp ranh giữa xã Châu Kim và xã Nậm Giải khi đánh bắt cá. Danh tính những người dân được xác định là: Lữ Văn Phương (24 tuổi), Kim Sơn Ng. (17 tuổi), Lô Trung H. và Lô Văn H. (cùng 16 tuổi), cùng trú bản Hữu Văn, xã Châu Kim.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào ngày 30-8, nhóm người này ra khu vực sông Nậm Giải để đánh bắt cá thì gặp mưa to, lũ lớn đổ về làm nước sông dâng cao, chảy xiết. Cả 4 người phải leo lên các lùm cây trên một ghềnh đá cao để tránh lũ.

Phát hiện 4 người dân bị mắc kẹt giữa sông, lực lượng chức năng đã tìm cách giải cứu. Tuy nhiên, do sông rộng, nước chảy xiết nên lực lượng cứu nạn không thể tiếp cận được. Đến khoảng 22 giờ đêm ngày 30-8, sau hơn 3 giờ nỗ lực, các lực lượng cứu nạn đã tiếp cận ghềnh đá, giải cứu đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Được biết, do mưa lớn sau bão số 4, mực nước tại các sông, suối lên nhanh khiến nhiều cầu tràn trên địa bàn một số huyện ở Nghệ An ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt. Cụ thể Quốc lộ 48E từ đền Cờn, thị xã Hoàng Mai đi Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp hiện có 4 vị trí tràn ngập nước, trong đó cầu tràn Hiếu, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đoạn Km92+550, nước ngập sâu khoảng 1,5 m, cầu tràn Dinh Km97+850 nối liền xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, nước ngập sâu trên 1 m. Tại huyện Quỳ Châu, Anh Sơn, do mưa lớn, một số tuyến đường, cầu tràn bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.