3 thanh niên trả lại gần 37 triệu đồng cho người bị mất

24/01/2019 12:30

Sáng 24-1, tại trụ sở Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), dưới sự chứng kiến của các bên, đích thân anh Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Xuân Sáng và Nguyễn Đăng Can (ngụ TP Hà Nội) trực tiếp trao lại số tiền đã nhặt được là 1.600 USD tiền mặt và 100.000 đồng cho chị Lê Thị Ngọc Bích (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê).



Chị Bích vui mừng nhận lại số tiền lớn bị đánh mất vào ngày 24-1

Trước đó, vào sáng 23-1, trong lúc đi bộ ngay trước Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng (đường Quang Trung, phường Thạch Thang), anh Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Xuân Sáng và Nguyễn Đăng Can, đến từ TP Hà Nội vào Đà Nẵng để làm ăn bất ngờ phát hiện trên mặt đường có nhiều tờ tiền USD (mệnh giá 100 USD) và một tờ 100.000 đồng.

Sau khi dừng lại kiểm tra, 3 thanh niên đã đếm được tổng số tiền nhặt được là hơn 1.600 USD.

Do lo lắng với người bị đánh rơi tiền không tìm lại được số tiền bị mất nên cả 3 đã quyết định mang số tiền trên đến trụ sở Công an phường Thạch Thang để trình báo.

3 thanh niên Hà Nội đến công an thông báo nhặt được gần 37 triệu đồng

Qua xác minh, sao kê thông tin tại các ngân hàng trên địa bàn cùng với việc đăng tin thông báo trên các phương tiện đại chúng, đến chiều cùng 23-1, lực lượng chức năng đã xác định được người bị đánh rơi số tiền trên là chị Lê Thị Ngọc Bích (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê).

Đến sáng 24-1, sau khi xác minh, kiểm tra thông tin dưới sự chứng kiến của công an phường Thạch Thang, chị Bích đã được 3 thanh niên trên trao lại toàn bộ số tiền bị đánh mất trước đó.

Theo chị Bích, trong lúc đi trên đường, túi xách của mình không may bị rách khiến số tiền bên trong bị rơi. Nhận được số tiền bị mất, chị Bích đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Xuân Sáng và Nguyễn Đăng Can, cùng lãnh đạo Công an phường Thạch Thang vì đã tận tâm tìm lại người bị mất tiền để trả lại.





V. Quyên