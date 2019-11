Đầu phiên họp Quốc hội (QH) sáng 5-11, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc 39 người chết tại Anh, trong đó có người Việt Nam.



Khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân

Theo Tổng Thư ký QH, ngày 3-11, Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để thống nhất kế hoạch tiếp nhận bàn giao từ phía Anh, đưa thi thể các nạn nhân về nước trên tinh thần đề cao trách nhiệm trong bảo hộ công dân vì lý do nhân đạo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (thứ hai từ phải sang) làm việc với đại diện Bộ Nội vụ Anh, cảnh sát hạt Essex Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Tại phiên họp, QH đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ, có biện pháp bảo hộ công dân. "Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này" - Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Bên hành lang QH, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Công an tỉnh Nghệ An hôm 4-11 đã tạm giữ khẩn cấp thêm 1 người, nâng tổng số người bị tạm giữ lên 9 người. Các đối tượng đã thừa nhận đưa các nạn nhân xuất cảnh qua sân bay Nội Bài. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án liên quan tới đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nhưng chưa khởi tố bị can.

Ngày 4-11, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã làm việc với đại diện Bộ Nội vụ Anh, cảnh sát hạt Essex (London - Anh) và ký sổ tang, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân tử vong tại hạt Essex. Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của phía Anh, đề nghị các cơ quan chức năng hai bên nỗ lực hợp tác, khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, thông tin hiện nay nhận được từ các gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thì 35 trường hợp thông báo có dấu hiệu nằm trong số 39 nạn nhân ở Anh.

Gần 400 doanh nghiệp được đưa người lao động ra nước ngoài

Vụ việc 39 người chết trong xe tải ở Anh tiếp tục làm nóng cuộc họp báo Chính phủ chiều 5-11. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định đây là loại tội phạm buôn bán người và di cư bất hợp pháp, khác hoàn toàn với tổ chức và cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, việc tổ chức lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện theo quy định, có bản ghi nhớ với các quốc gia, theo 5 hình thức hợp pháp. Gần 400 doanh nghiệp đã được cấp phép đưa người đi lao động nước ngoài. Mỗi năm, Việt Nam đưa trên 100.000 người đi lao động, cao nhất là năm 2018 với 143.000 người, chủ yếu sang Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

Còn tại châu Âu, Việt Nam hiện ký hợp tác với 2 nước là Romania và Đức nhưng chưa ký toàn diện với phía Đức. Đến nay, Việt Nam đã đưa hơn 3.000 lao động sang Romania làm việc, còn ở Đức là 1.066 người. Bộ trưởng cho biết thêm tất cả việc đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài đều bảo đảm minh bạch về thu nhập, thu phí. Lao động đi đều được bảo hiểm, bảo hộ công dân.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa nhận có hiện tượng doanh nghiệp trá hình, không được cấp giấy phép đưa lao động đi nước ngoài nhưng đã làm chui, cò mồi. Có hiện tượng lao động Việt Nam đi theo đường hợp pháp nhưng sau đó trốn ở lại nước ngoài dù đã hết thời hạn. Năm 2016, 56% lao động trốn ở lại Hàn Quốc nhưng với các biện pháp cứng rắn của cơ quan quản lý nhà nước, tỉ lệ này hiện đã giảm còn 26%.