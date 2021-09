Các hộp an toàn do Chính phủ Úc hỗ trợ sẽ được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng Covid-19 để chứa, vận chuyển và lưu trữ các thiết bị tiêm đã qua sử dụng một cách an toàn và hiệu quả cho đến khi chúng được tiêu hủy, xử lý hoặc tái chế lần cuối.

Vận chuyển các hộp an toàn vào kho - Ảnh: UNICEF

Chiều 6-9, theo thông tin từ UNICEF, 50.000 hộp an toàn do Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua UNICEF đã đến Việt Nam.

Hỗ trợ của người dân và Chính phủ Úc nhằm góp phần sớm chấm dứt dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam.

Trước đó, hôm 27-8, Tổng lãnh sự Úc tại TP HCM đã giao 403.000 liều vắc-xin Covid-19 cho đại diện Việt Nam tại TP HCM. Đây là lô vắc-xin đầu tiên trong cam kết của Úc hỗ trợ 1,5 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam trong năm nay để chống dịch Covid-19.

Ngoài lô vắc-xin này, Úc còn có gói hỗ trợ liên quan đến vắc-xin trị giá 40 triệu AUD dành cho Việt Nam. Úc sẽ cung cấp thêm những liều vắc-xin thông qua Chương trình hợp tác với UNICEF, đồng thời tài trợ bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh, bao gồm 1.900 tủ lạnh và 5 xe tải lạnh, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ triển khai tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Trong đó, 13,5 triệu AUD để mua vắc-xin cho trẻ em, và gói viện trợ 8,3 triệu USD thông qua UNICEF để mua tủ lạnh bảo quản vắc-xin công suất lớn.

Sự hỗ trợ của Úc dành cho Việt Nam còn bao gồm cam kết hỗ trợ 100 triệu AUD cho khu vực Đông Nam Á thông qua Chương trình Hợp tác Vắc-xin của Bộ tứ Kim cương với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, và khoản đóng góp trị giá 130 triệu đô la Úc cho Cam kết thị trường Trước của Cơ chế COVAX (AMC).