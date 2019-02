6 học sinh chết và mất tích: Tiếng khóc xé lòng bên bờ biển

09/02/2019 09:05

Sáng 9-2, ông Phan Phước Đồng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - cho biết lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 học sinh bị mất tích trong lúc xuống biển Bình Minh chơi.



Người nhà nạn nhân khóc ngất bên thi thể con em mình

Trong đêm qua và sáng nay, các lực lượng gồm cảnh sát cứu hộ cứu nạn của tỉnh, lực lượng biên phòng, dân quân các xã ven biển như Bình Minh, Bình Hải, Bình Nam, Bình Dương (huyện Thăng Bình), Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), thanh niên xung kích của các địa phương trên và hàng trăm người dân tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng do thời tiết bất lợi nên gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, các lực lượng trên đang kết hợp với ngư dân kéo lưới tìm kiếm, mong sớm đưa được các em về với gia đình.

Trong đêm qua, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ông Thu yêu cầu các lực lượng tích cực tìm kiếm ngay trong đêm, đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh tử nạn

Tại bờ biển Bình Minh - nơi các học sinh gặp nạn, người quen, kẻ lạ không khỏi bần thần trước sự việc hết sức đau lòng. Khói hương nghi ngút, tiếng khóc xé lòng của gia đình các nạn nhân đến nhận thi thể con em mình hòa với tiếng gió biển thổi từ khơi xa vào khiến cảnh vật trở nên tang tóc, thê lương...

Ai cũng đau xót trước sự việc

Cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp học có 6 học sinh chết và mất tích, nói rằng cả lớp cô chỉ có 27 học sinh, vậy mà chỉ trong một buổi chiều có đến 4 em ra đi vĩnh viễn. Từ chiều 8-2, khi nghe tin tai nạn ập đến với học sinh của mình, cô Thúy rụng rời, phải nhờ chồng đưa xuống bãi biển và chờ đợi đội cứu hộ đưa thi thể các em từ biển vào bờ.

"Chúng tôi quá xót xa, không thể nào tin nổi vào sự thật!" – cô Thúy rơi nước mắt.

Đến thời điểm này, vẫn còn 2 học sinh mất tích

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều tối 8-2 (mùng 4 Tết), 9 học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình) rủ nhau xuống bãi biển Bình Minh chơi. Không may, 8 học sinh bị đuối nước. Người dân phát hiện sự việc đã đưa được em Nguyễn Hòa Ngọc Anh (thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) và em Lê Văn Duy Khánh (cùng thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) đến bệnh viện cấp cứu.

Các em Trần Thị Thúy (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Trần Lê Ly Na (xã Bình Định Nam); Phạm Thị Thuận (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Nguyễn Văn Ý (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam) hiện đã tìm được thi thể. Riêng 2 em Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công (cùng ngụ thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc) đang mất tích. Sức khỏe của em Ngọc Anh và Duy Khánh vẫn đang rất xấu.

Quang Vinh