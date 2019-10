Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, người trực tiếp điều trị cho A Huyên tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh Kon Tum, các vết thương của A Huyên đã lành nên mới cho xuất viện. Tuy nhiên, nhiều vùng da non rất dễ bị viêm nhiễm trở lại, do đó đã căn dặn gia đình vệ sinh thật chu đáo. A Huyên vẫn cần được theo dõi, thăm khám đều đặn, tránh những biến chứng như teo cơ, bong mảnh ghép da và loét do nhiễm trùng.



A Huyên khỏe mạnh trở về nhà trong niềm vui của mọi người

Ông A Ngụy (cha A Huyên) gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã chữa trị, ủng hộ cứu sống A Huyên. "Nếu không có các anh, chị giúp đỡ thì chắc không thấy con còn sống tới bây giờ. Gia đình tôi không biết lấy gì mà trả ơn" - ông A Ngụy nói. A Huyên cũng xúc động: "Con cảm ơn các cô, các chú đã giúp con khỏe trở lại".

Chị Chung Kiều Oanh, một trong những người phát hiện rồi đưa A Huyên đi cứu chữa và theo sát quá trình hồi phục của A Huyên, tâm sự 11 tháng đồng hành, chị đã coi A Huyên như đứa con ruột thịt của mình. "Nghe tin A Huyên được xuất viện, tôi thở phào nhẹ nhõm" - chị Oanh tâm sự và cho biết đã xin cha mẹ A Huyên để chị đưa A Huyên về chăm sóc nhưng không được đồng ý.

A Huyên trở về, người dân thôn Ðắk Kang Piêng sang tận nhà để hỏi thăm. Nhiều người muốn nhìn tận mắt để thấy A Huyên "thay da đổi thịt" thế nào. Ông A Ngụy cho biết sẽ giữ gìn vệ sinh thật tốt và lo cho con ăn uống được đầy đủ. Ông đã hỏi và biết A Huyên nghỉ học đã lâu nhưng chỉ cần khỏi bệnh là nhà trường sẽ bố trí cho học lại lớp phù hợp và bổ trợ kiến thức giúp con ông sớm hòa nhập ở trường.

Ông A Ngụy thay mặt gia đình xin lỗi tất cả mọi người vì trước đây từng không cho con mình đi chữa trị dù các bác sĩ đã nhiều lần khuyến cáo, giải thích. Bản thân ông rất hối hận vì điều này.

Hai lần chờ chết Như Báo Người Lao Ðộng đã thông tin, cuối tháng 12-2018, A Huyên không may bị phỏng xăng rất nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc đó, gia đình xin cho con về nhà vì không có tiền chữa trị. Trong lúc vết thương ngày càng nặng, A Huyên chỉ còn chờ chết thì cô giáo chủ nhiệm A Huyên đã báo cho chị Chung Kiều Oanh nên chị Oanh cùng nhóm từ thiện của mình đã tới và đưa A Huyên đi Bệnh viện Ða khoa tỉnh Kon Tum rồi Bệnh viện Nhi Ðồng 1 (TP HCM) điều trị. Tại đây, các bác sĩ điều trị chẩn đoán A Huyên bị phỏng lửa cấp độ II, III với trên 65% cơ thể và bị nhiễm trùng huyết. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Ðồng 1 đã dùng nhiều phương pháp điều trị, đặc biệt qua 3 lần ghép da thì thương tích của A Huyên đã giảm đáng kể, sức khỏe ổn định. Lúc này, vết thương phỏng chỉ còn chiếm khoảng 15% diện tích cơ thể. Khi các bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành ghép da lần 4 vào ngày 7-5, chỉ cần xong lần ghép này, thương tích A Huyên sẽ lành lặn, chờ ngày bình phục thì ngày 6-5, bà Y Húi (mẹ A Huyên) cương quyết xin cho con mình ra viện. Các bác sĩ đã hết lời vận động, thậm chí nhờ cả công an can thiệp nhưng đều bị khước từ. A Huyên được mẹ đưa về căn nhà nhỏ, nóng hầm hập và... chờ chết lần thứ 2! Các bác sĩ đã lặn lội từ TP HCM lên tận nhà để thăm khám và thay băng cho A Huyên, đồng thời tiếp tục vận động gia đình cho A Huyên trở lại bệnh viện chữa trị nhưng gia đình quyết từ chối với những lý do khác nhau như không có người chăm, mẹ A Huyên gần đến ngày sinh. Trong nỗ lực giúp cháu bé, Báo Người Lao Ðộng đã thông tin vụ việc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương và ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã có những chỉ đạo cụ thể, đưa A Huyên trở lại bệnh viện và cháu bé đã được cứu sống.