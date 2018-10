Ám ảnh nút giao “tử thần” An Sương

07/10/2018 14:45

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 mẹ con tử vong tại ngã tư An Sương hôm 6-10, một lần nữa khiến nhiều người rùng mình về nút giao "tử thần" này.

Ngã tư An Sương là nút giao trọng điểm ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP HCM, nối giữa nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông dày đặc là Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh. Khu vực này là điểm tập trung chính của các loại xe theo hướng lưu thông giữa khu trung tâm TP HCM với các quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi cùng tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, khu vực trên còn có Bến xe An Sương nên tình hình giao thông luôn căng thẳng.

Tại ngã tư An Sương hiện có dự án xây dựng hầm chui, trong đó nhánh N1, hướng từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22, đã thông xe và giúp giảm tải đáng kể áp lực giao thông tại đây. Theo đó, các loại ôtô từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22 có thể lưu thông vào hầm chui, không còn phải ôm cua theo vòng xoay như trước.

Trong khi đó, nhánh N2 của dự án này theo hướng từ Quốc lộ 22 qua đường Trường Chinh, hiện còn trong quá trình thi công. Theo Khu Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 - Sở Giao thông Vận tải TP HCM (chủ đầu tư), nhánh N2 hiện còn vướng công tác giải phóng mặt bằng ở phía huyện Hóc Môn nên chưa thể thông xe trong năm 2018.

Vì vậy, theo ghi nhận, tình hình giao thông vẫn khá phức tạp ở khu vực này, tập trung ở đoạn qua vòng xoay dưới cầu vượt An Sương tới đầu tuyến Quốc lộ 22 do các hướng đi liên tục bị xung đột. Theo đó, các loại xe trên Quốc lộ 1 khi không lên cầu vượt mà ôm cua theo vòng xoay để qua Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh thì buộc phải cắt ngang hướng lưu thông trên trục Trường Chinh - Quốc lộ 22. Mặt khác, ôtô từ Quốc lộ 22 tới ngã tư An Sương, khi rẽ phải qua Quốc lộ 1 hoặc qua đường Trường Chinh thì phải nhập chung với xe 2 bánh, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn.

Tại khu vực trên vào sáng 7-10, theo ghi nhận lượng xe từ Quốc lộ 22 lưu thông tới ngã tư An Sương rất lớn, liên tục bị ùn ứ tại khu vực trước cổng Bến xe An Sương. Tại đoạn ôm cua qua vòng xoay, nhiều xe máy phải luồn lách hoặc cúp đầu xe container, xe tải, xe khách…, lộn xộn di chuyển theo các hướng lưu thông khác nhau. Trong khi đó, nhiều xe tải, xe buýt lúc ôm cua qua vòng xoay lấn sát vào lề đường khiến nhiều người chạy xe máy phải né dạt, bóp còi loạn xạ.

"Va quẹt ở đây xảy ra hoài, không nhớ hết. Ngoài việc lượng xe tải nặng, xe container lưu thông dày đặc vào giờ cao điểm còn do nhiều người chạy xe máy ý thức kém, thường xuyên đi ngược chiều, lấn tuyến khi vào vòng xoay" - ông Lê Văn Bình, chạy xe ôm tại khu vực trên kể.

Trong khi đó, hướng đi từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22, tại đoạn qua hầm chui dù cấm xe máy nhưng nhiều trường hợp vẫn bất chấp lưu thông, gây mất an toàn giao thông.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, cho biết việc thi công nhánh hầm N2, đoạn hầm kín hiện đã xong 3/5 đốt và trong tháng 10 sẽ tiếp tục hoàn thành đốt hầm thứ 4. Còn với đoạn hầm hở phía đường Trường Chinh, 5/7 đốt đã hoàn thành và theo tiến độ, dự kiến đến tháng 12 sẽ xong toàn bộ. Riêng đoạn hầm hở ở phía đầu tuyến Quốc lộ 22, ông Dũng cho biết UBND huyện Hóc Môn đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo tiến độ, cuối năm 2018, huyện Hóc Môn bàn giao mặt bằng và Khu 3 sẽ thi công phần hầm còn lại, dự kiến hoàn thành và thông xe vào đầu năm 2019.

Dự án hầm chui N1 và N2 qua nút giao thông ngã tư An Sương là một trong những dự án trọng điểm của TP HCM trong việc giải quyết ùn tắc cũng như xóa "điểm đen" tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Nhánh hầm N1 thông xe ngày 14-3, dài 445 m, đoạn hầm kín dài 125 m, tĩnh không cao 4,75 m. Còn đoạn hầm hở phía đường Trường Chinh dài 140 m, phía quốc lộ 22 dài 120 m. Riêng nhánh hầm N2 (hướng Quốc lộ 22 - Trường Chinh), theo thiết kế dài 385 m, trong đó đoạn hầm kín dài 125 m, tĩnh không cao 4,75 m và hầm hở phía quốc lộ 22 dài 120 m, phía đường Trường Chinh dài 140 m. Khi hoàn thành nhánh hầm N2, các loại xe theo hướng lưu thông nêu trên đi thẳng qua hầm chui, không phải ôm cua theo vòng xoay, làm giảm xung đột giữa các hướng đi và hạn chế áp lực giao thông tại đây.





