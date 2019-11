Sáng 17-11, tại TP HCM, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với UBND TP HCM tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2019 với thông điệp "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại".



Dự lễ tưởng niệm có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng bộ, ngành trung ương, lãnh đạo TP và hơn 1.200 người.

Lãnh đạo trung ương, TP HCM tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

Mỗi ngày có hơn 20 chết do TNGT

Phát biểu tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nói TNGT là một trong những vấn đề hết sức nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15-27 tuổi.

Theo ông Hoan, mỗi ngày trôi qua, TNGT đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 40 người khác lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, mang đến sự đớn đau tột cùng cho hàng trăm gia đình. Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được. Hơn 75% người, trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ là học sinh, sinh viên, là lao động chính của gia đình.

"Di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xoá nhòa trong ký ức của mỗi người thân, gia đình, bạn bè cho những người bị nạn. Nhiều mảnh đời thương tâm là gánh nặng cho gia đình, xã hội do hậu quả của TNGT nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của cộng đồng" – ông Hoan nói.

Các em học sinh tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

Ông Hoan bày tỏ lễ tưởng niệm là dịp để tưởng nhớ và thương cảm đối với những người không may qua đời do TNGT; cùng chia sẻ để phần nào xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông.

"Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng" – ông Hoan kêu gọi.

Lời nhắc nhở trân quý cuộc sống

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết phía sau những cái chết do TNGT là hàng ngàn tổ ấm bị tổn thương với hàng chục ngàn em nhỏ mất đi cha, mẹ, hàng ngàn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời.

"Ai trong chúng ta không đau xót khi hình dung ra cảnh con trẻ đơn côi, giật mình thức dậy giữa đêm khóc gọi tìm mẹ, tìm cha mà không thấy. Nỗi đau này là không thể chấp nhận được với một dân tộc đang sống trong hòa bình. Nỗi đau cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự trân quý cuộc sống không gì so sánh được" – ông Trương Hòa Bình chia sẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết thiệt hại do TNGT đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến những tăng trưởng kinh tế và gây tổn thương cho hình ảnh một đất nước Việt nam hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Đồng thời, cần thẳng thắn nhìn nhận là trong mỗi TNGT có phần lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân, của cả cộng đồng và Nhà nước.

Từ đó, ông Trương Hòa Bình kêu gọi các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương và toàn thể nhân dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, cùng tự giác thực hiện đã uống rượu, bia thì không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô...

Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 14.251 vụ TNGT, làm 6.318 người chết và làm 10.873 người bị thương. Còn tại TP HCM xảy ra 2.605 vụ, làm chết 531 người và bị thương 1.975 người. "Kéo giảm TNGT là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị TP" – Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan thông tin và cho biết TP đã có nhiều chỉ đạo và các giải pháp quyết liệt nhằm phấn đấu kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Mặc dù trong nhiều năm qua TNGT trên cả 3 mặt này ở TP liên tục được kéo giảm nhưng TP vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa với quyết tâm cao độ và khát vọng về một xã hội yên bình, giảm đến mức thấp nhất những nỗi đau do TNGT.